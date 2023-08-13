حسين لبيب يكشف عن خارطة الطريق للخروج من أزمة الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية للنادي الأبيض.

حسين لبيب يكشف خطة الخروج من الأزمة الحالية

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك":

"الزمالك أولا.. أحترم غضب الجميع وتحفظ ونقد البعض أحيانًا لما أكتب ومطالباتهم بخطوات جادة على الأرض.. وإلى هؤلاء أقول إنني أتفهم مشاعركم وغيرتكم على نادينا الحبيب، وأشير إلى أن ما أكتب ليست بيانات بالمعنى الدقيق، إنما هي مجرد تعبير عن رأي أو انطباعات شخصية أتشرف بطرحها عليكم للمناقشة وتبادل الرؤى.. أما عن تصحيح مسار النادي فمعلوم أن الغاية الحقيقية الوحيدة من وجهة نظري هي إزاحة هذه المجموعة التي تدير النادي بعدما ثبت أنهم غير أهل لإدارته ومحاسبة كل من يثبت مساسه بأموال وحقوق النادي.

ومن ثم الانطلاق بالنادي إلى المكانة والوضع الذي يليق به وجماهيره العظيمة التي تثبت كل يوم، ورغم الصعاب التي تواجهه إنها من أكثر الجماهير التي تعشق هذا الكيان، وكذلك جمعيته العمومية التي بدأت تدرك حجم المهازل والمتاهات والمؤامرات التي يمر بها نادينا العظيم.

Advertisements

الحل الأمثل لإزاحة هؤلاء

ومن المعلوم أيضا أن الحل الأمثل لإزاحة هؤلاء لن يتم إلا بموجب قرارات تصدرها الجهات المختصة وأحكام قضائية يتم تنفيذها على وجه صحيح، وأن دورنا هو العمل على استصدار تلك القرارات وإنفاذها..

وفي ضوء ذلك؛ أؤكد أنني لا أكتفي بما أكتبه إنما وبعيدًا عما تقتضي المصلحة إرجاء الكشف عنه الآن فإن ما تم ويستمر العمل به يدور حول:

١- تم توحيد القوام الأساسي لرموز النادي علي هدف واحد وجميعهم كبار يقدرون المسئولية وعلى تواصل دائم وتنسيق وتم نبذ كل من يحدث وقيعة او إنقسام داخل الصفوف.

٢ - يتم التواصل بكل قوة مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتوضيح وعرض الحقائق بالمستندات والبيانات الموثقة كاملة وتوصيل صوت الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي لإصدار القرارات التي نتطلع جميعًا إليها بهدف رجوع النادي إلى رموزه وأبنائه المخلصين واستعادة مكانته.

خطط الإنقاذ للمرحلة المقبلة

٣ - يتم العمل مع مجموعة منتقاه من محبي النادي خبراء الاستثمار والمال وخبراء في القانون والإدارة لتقييم الموقف بالنادي ووضع الحلول وخطط الإنقاذ للمرحلة المقبلة.

أخيرًا، أشارككم الرأي أن الوقت قد طال ويجب الا نهدر المزيد منه لكن أؤكد اننا نبذل كل ما نستطيع وأن الخير قادم لا محالة..

كما أكرر أننا نتفهم غضبكم وغيرتكم وإخلاصكم، وبعيدًا عن أي إساءة أو هجوم من قلة معلوم نواياها ودوافعها تهاجم دون أن تقرأ او تفهم أو لا تستطيع ان تتفهم أننا لن نتبع أسلوب الجعجعة وتزييف الحقائق.

وأنني أؤكد انه في اطار الاحترام المتبادل يشرفني تلقي ومناقشة مقترحات وأفكار حضراتكم بشأن ما ترون اتخاذه من خطوات وإجراءات في سبيل إنقاذ النادي واستعادته من خاطفيه الي حيث يليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".