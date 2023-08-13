ثروت سويلم: نحترم الدوري السعودي، ولكن ديربي الأهلي والزمالك الأقوى عربيا

يرى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن قمة الأهلي والزمالك هي "الديربي الأقوى على المستوى العربي، ولا تقارن بأي ديربي آخر".

رابطة الأندية ترد على الفراج

وجاءت تصريحات سويلم ردًا على الإعلامي السعودي، وليد الفراج، الذي اعتبر أن القمة المصرية لا تتجاوز المستوى المحلي، وتقل في قوتها عن ديربي النصر والهلال السعوديين.

وأضاف سويلم، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "نحترم تطور الكرة السعودية، لكن ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى.. بالطبع غياب الجماهير المصرية عن الملاعب مؤثر، لكنه يأتي نتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات العشر الأخيرة".

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وواصل: "نعمل علي زيادة عدد الجماهير في الموسم المقبل، لذلك نطالب الجميع بالالتزام والابتعاد عن الشغب حتى ننجح في ذلك.. والجهات الأمنية حريصة علي عودة المشجعين للمدرجات".

قلة الجماهير بسبب غياب الأندية الشعبية

وأردف: "أزمة قلة الجماهير بسبب غياب الأندية الشعبية، والظروف المادية تجعل إقامة دوري المحترفين غير مفيدة في هذه المرحلة".

وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج، قارن بين ديربي القاهرة الذي يجمع الأهلي والزمالك بنظيره ديربي الهلال والنصر في السعودية.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد قبل مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية: محدش يقول إن ديربي الزمالك والأهلي هو ديربي الشرق الأوسط، لا دا بقى على مستوى مصر فقط.

وأضاف: "ديربي إيه اللي مفيش فيه جمهور واللاعبين محدش يعرفها، شوفوا الهلال والنصر، والدوري السعودي تنقله 40 قناة فى العالم، حاولوا يتكيفوا مع المرحلة الجاية.