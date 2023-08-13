نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديدا تحت عنوان “كيف يتم فرض رسوم العبور بقناة السويس؟”.

كيف يتم فرض رسوم العبور بقناة السويس؟

وتعتمد هيئة قناة السويس على سياسات مرنة للتسويق لتشجيع السفن على استخدام قناة السويس لجذب عملاء جدد، من خلال عدة أدوات؛ منها: النظر في مكسب السفن العابرة، ومقارنة تكلفة عبور السفينة من خلال قناة السويس مع غيرها من طرق بديلة، وغيرها من الأدوات.

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