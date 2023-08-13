الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بأسيوط 3 درجات

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط بقيادات التعليم، فيتو

 قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 م، بمقدار 3 درجات ليصبح مجموع القبول 242 درجة بدلًا من 245 درجة.

جاء ذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات المديرية وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح، ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل، وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوى بالمحافظة.

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الحد الأدنى القبول بالثانوي العام

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه وافق على تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى في إطار الجهود المبذولة، وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة، وفقًا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس. 

 

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من جانبه، أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ أسيوط اعتمد، في 14 يونيو الماضي، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/ 2023 (الدور الأول)، بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53%، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالبا، نجح منهم 59096 طالبا.

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الاول الثانوى التعليم الثانوي التربية والتعليم الحد الادني الثانوية العامة الحد الادنى للقبول اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مرحلة الثانوية العامة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط محمد النمر مدير عام التعليم الفنى عماد محمود مدير عام التعليم الثانوى الحد الأدنى القبول بالثانوي العام

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