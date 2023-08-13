الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة سائق في حادث تصادم بالقليوبية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أُصيب سائق دراجة نارية في تصادم سيارة سوزوكي، بمدخل شبين القناطر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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تلقى المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية بمدخل شبين القناطر، ووجود مصاب.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وانتقلت على الفور قوة أمنية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكي بالدراجة النارية بسبب السرعة.

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وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر العام، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحويله لمستشفى بنها العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪.. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 ألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مركز شرطة شبين القناطر المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر

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