ضبط راكب حاول تهريب 330 شاشة و90 اسكرينة تليفون محمول

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أفريقي تهريب كمية كبيرة من مستلزمات التليفون المحمول.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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ضبط راكب حاول تهريب ٣٣٠ شاشة و٩٠ اسكرينة تليفون محمول، فيتو

ضبط كمية من مستلزمات التليفون المحمول

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام هاني أحمد أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول، قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم أحمد عبد الحكم وهيثم محمد ومحمد مكاوي وأحمد عادل ومها ممدوح تحت اشراف ريمون غطاس ومحمد عبد الباقي مديرا الحركة وفي حضور الدكتور مصطفى أبو الوفا من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٣٣٠ شاشة تليفون محمول و٩٠ سكرينة خاصة بهم.

ضبط راكب حاول تهريب ٣٣٠ شاشة و٩٠ اسكرينة تليفون محمول، فيتو

ضبط راكب حاول تهريب ٣٣٠ شاشة و٩٠ اسكرينة تليفون محمول، فيتو

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.