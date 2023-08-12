فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة 32 ألف دولار تهدده بوقف القيد

الزمالك، كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، وصول خطاب جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الساعات الماضية، بصدور قرار لصالح مدرب الزمالك السابق دانيال ألفيس أحد المساعدين في جهازه الفني السابق بالحصول على مستحقات له طرف الزمالك تقدر بـ 32 ألف دولار.

وبحسب المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، فإن الزمالك مهدد بوقف قيد صفقاته الجديدة في القائمة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال لم يقم بالوفاء بهذه المستحقات.

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الزمالك ينهي أزمة قيد الصفقات الجديدة

وكان نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حل أزمة قيد القائمة الأولى للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد حل أزمة مديونياته مع اتحاد الكرة، الثلاثاء الماضي.

وقام نادي الزمالك بقيد جميع لاعبيه في القائمة الأولى للموسم الجديد بشكل رسمي، لينهي واحدة من الأزمات العديدة التي تواجه إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو

أزمة قيد الصفقات الجديدة

وبعد انتهاء أزمة قيد اللاعبين في القائمة الأولى، سيوجه مجلس إدارة نادي الزمالك جهوده في الفترة الحالية لرفع حظر القيد عن الصفقات الجديدة بتسديد الغرامات المالية الموقعة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويحتاج الزمالك لتسديد مبلغ 1.5 مليون دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي حصل على حكم ضد القلعة البيضاء في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى سداد 270 ألف دولار للاعب الفريق السابق بنجامين أشيمبونج، لرفع الحظر عن القيد، وأخيرا 32 ألف دولار قيمة مستحقات مدربه السابق داني ألفيس.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفكير الإدارة في مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد 2023 / 2024.

وقال المصدر إن الزمالك قام بقيد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في القائمة الأولى باتحاد الكرة بينما وضع محمد نديم على قائمة الانتظار.

وتابع المصدر: "وضع محمد نديم على قائمة الانتظار تحسبا للتعاقد مع حارس مرمى جديد وهي طلبات أوسوريو.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طلب التعاقد مع حارس مرمى يجيد الخروج بالكرة ويتجاوز طوله الـ 190 سم وفي حال استطاعت الزمالك التعاقد مع طلباته سيتم قيده في القائمة الثانية وبخلاف ذلك سيتم قيد محمد نديم.

وتابع المصدر الأولوية في الوقت الحالي هي التجديد لمحمد صبحي الذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم القادم وفي حال طلب عواد الرحيل وقدم عرضا مناسبا قد يرحل في حالة ضم حارس مميز ليكون بجانب صبحي ونديم.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فى اجتماعه الذي عقد خلال الأيام الماضية إسناد ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء إلى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتولى جمال عبد الحميد إدارة كرة القدم بالنادي بالتنسيق مع أمير مرتضى رئيس قطاعات الكرة فى الزمالك ومعه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي.