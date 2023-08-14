سور الأزبكية وجهة أولياء الأمور، والباعة: "إحنا بتوع الغلابة" (فيديو وصور)

بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

يعرف سور الأزبكية ولطالما عُرف بذلك على مر عقود خلت بأنه المكان الأشهر في مصر لبيع الكتب والدوريات القديمة، حيث يقصدة الآلاف يوميًا ممن يعانون شغف القراءة تارة وهوس الاقتناء تارة أخرى باحثين في أزقته المتداخلة ودروبها الملتوية عن كتب ومجلدات ما عاد ناشروها ولا كاتبوها أحياء وتباع بكل تأكيد بأسعار زهيدة تناسب ظروفهم الإقتصادية.

ولكن في الأيام الأخيرة أصبح المكان مقصدًا لنوع آخر من الناس لم يأتوا إليه بحثًا عن آخر أعمال "هيرمان هيسة" ولا النسخة الأصلية من خطابات "كافكا" لعشيقتة "ميلينا" ولا تلك الأشياء التي يسيل عليها لعاب من فتنتهم الكلمات فأرادوا اقتناءها بأزمنتها التي كتبت فيها، وإنما بحثًا عن كتب أخرى ولكن لأبنائهم، وأولياء الأمور الذين لم يطيقوا جمرة نار الكتب الخارجية الجديدة والتي تعرض الآن بالأسواق بأسعار لا تناسب ظروفهم الاقتصادية الصعبة لم يجدوا حلا غير سور الأزبكية، حيث كتب دراسية مستعملة تباع بأسعار زهيدة وتفي بالغرض نفسه.



رصدت فيتو في جولة ميدانية بسور الأزبكية قياس مدى الإقبال على الكتب الخارجية المستعملة من قبل أولياء الأمور وأسعارها التي تباع بها وما وجهة الاختلاف بينها وبين الجديد.

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أسعار تناسب الجميع



سور الأزبكية كعادته مزدحم على الدوام ثمة نشاط أكثر من قبل أصحاب المكتبات والعمال والباعة في ذلك التوقيت الجميع يقومون بتنظيف أغلفة كتب مدرسية خارجية تبدو مستعملة لتبدو أكثر لفتا للانتباه للزبائن القادمة.

قال أحد أحد أصحاب المكتبات: إن أسعار الكتب الخارجية المستعملة في سور الأزبكية تبدأ من 20 جنيها وأقصاه 50 جنيها وهذا لجميع المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الثانوية والتي تمثل العبء المادي للأسرة المصرية، مضيفا "الإقبال السنادي من أولياء الأمور كبير جدا على الكتب المستعملة غير كل سنة بسبب أن أسعار الكتب الخارجية في المكاتب زادت والناس حابة توف ".



وأضاف: إن الكتب المستعملة تحتوي على نفسه القيمة التي توجد بالكتب حديثة الطبع وتباع بأسعار جنونية في المكتبات، أن لم تكن الأفضلية للكتب المستعملة.

أشرف عبد الفتاح، أحد الباعة بسور الأزبكية والذين توجهوا إلى بيع الكتب المدرسية المستعملة بعد إقبال الأهالي عليها بسبب ارتفاع أسعار الكتب الحديثة في الأسواق أخبرنا هو الآخر أنه “لا يوجد فرق بين الكتب المستعملة وبين الحديثة طالما لم يطرأ أي تغيير في المناهج الدراسية” وأنهم يبيعون الكتب الخارجية هنأ بأسعار زهيدة تناسب حال الأسر المصرية وما تمر به من ظروف اقتصادية صعبة، مضيفا "الكتاب إللي ببتابع برأ بـ 250 و300 إحنا بنبيعه هنا بـ 40 و45 جنيه والمعلومة هي هي مفيش حاجة اتغيرت".



وعند سؤاله عن كيفية حصولهم على هذه الكتب قال "نحصل عليها من ثلاث طرق وهي الأهالي الذين يحافظون على هذه الكتب حتى نهاية العام الدراسي، ومن ثم يبيعونها لنا، والثانية عن طريق جمعية رسالة للأعمال الخيرية، والتي تحصل عليها من الأهالي ومن ثم تبيعها لنا، والثالثة عن طريق بائعي الروبابيكيا والذين يشترونها من الأهالي ثم يبعوها لنا مرة أخرى".



وتابع "إحنا عندنا هنا كل حاجة محتاجها ولي الأمر إللي مش قادر يشتري الكتب الحديثة من أول المرحلة الابتدائية حتي الثانوية وبنعمل تخفيضات وخصومات لأننا بتوع الناس الغلابة اللي مش قادرة علي الظروف دي".

الكتب المستعملة تستر جيوب شبه فارغة



يخبرني "محمد" طالب بالصف الثاني الثانوي والذي التقينا به أمام رفوف إحدى المكتبات وهو ينفض الغبار عن كتاب الأضواء في الرياضيات تأهبا لشرائه أنه لم يجد بديلا غير سور الأزبكية لشراء كتبة الخارجية بما يتناسب مع حالة أسرته المادية، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب الخارجية حديثة الطبع، مضيفا: "يعني لما ألقي كتاب واحد بـ320 جنيه في المكتبات وأسأل عليه هنا يقولولي بـ40 جنيه مع أن الكتاب محصلش فيه تغيير ولا حاجة يبقى أكيد في حاجة غلط".

ولم يستطع محمد إخفاء سعادتة بإنجاز سيوفر على أهله الكثير حيث قال "أنا اشتريت كل الكتب اللي محتاجها بـ155 بس في حين أن الكتب بتاعتى المفروض اجيبها بـ750 جنيه".

أحد أولياء الأمور والذي التقينا به وهو يتصفح كومة من الكتب المستعملة أمام إحدى المكتبات أخبرنا هو الآخر أنه لم يجد حلًا أمامه سوى شراء الكتب المستعملة من سور الأزبكية لابنتيه واللتين تدرسان في المرحلة الثانوية نظرًا لارتفاع أسعار الكتب حديثة الطبع وعدم توافقها مع دخلة الشهري الذي يتقاضاه من إحدى المصالح الحكومية، مضيفًا "هعمل أي ملقتش حل غير كدا كان نفسي اجيبلهم جديد مفيش حد هيبخل على أولاده بحاجة بس غصب عني وغصب عنهم".

أسعار الكتب المستعملة

وجاءت أسعار الكتب الخارجية المستعملة بسور الأزبكية والتي أشهرها سلاح التلميذ، الأضواء، الامتحان، الشاطر وغيرها كالآتي:

أسعار الكتب الخارجية المستعملة للمرحلة الابتدائية 25 جنيها للكتاب الواحد، أما المرحلة الإعدادية فتبدأ من 30 لتصل إلى 35 جنيها (على حسب الجودة والحالة)، وأسعار الكتب الخارجية المرحلة الثانوية يبدأ الكتاب الواحد من 45 ويصل إلى 50 جنيها (على حسب الجودة والحالة)، ويصل كتب الوزارة كاملة بـ35 جنيها.

دار نهضة مصر توضح الأسعار الحقيقية للكتب حديثة الطبع



اللواء معتز صلاح الضبع، مدير إدارة الأمن بدار نهضة مصر للنشر، استنكر ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر كتاب الأضواء ليصل إلى 670 جنيهًا، قائلًا: «إن هذا الكلام ليس صحيحا، فكتاب الأضواء له سعر رسمي، ومدون على غلاف الكتاب إذ يتكون مجموعة الأضواء في اللغة العربية للفصلين الدراسيين الأول والثاني من كتاب النحو بسعر نحو 195 جنيهًا.

وأشار اللواء معتز الضبع في تصريح لـ «فيتو» إلى أن كتاب بنك الأسئلة لم يطرح في الأسواق ولم يسعر حتى الآن لأنه يطرح في الترم الثاني من العام الدراسي، وعليه مجموع كتب الأضواء في اللغة العربية لم تصل للسعر الذي أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن كتاب الأضواء مسعر وسعره رسمي حتى على المتاجر الإلكترونية لبيع الكتب.

ونفى أن يكون للسوق السوداء دور في ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قائلا: إنه لا يمكن أن تدخل الكتب الخارجية ضمن السوق،لانها مسعرة،ومنتشرة بكثرة ولا يوجد بها أي ندرة أو عجز في الطباعة، لافتًا أن هناك بعض المكتبات تعمل خارج إطار القانون أما بإعادة طبع الكتب الخارجية دون الحصول علي موافقة دار النشر مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية باعتباره انتهاك حقوق الملكية.