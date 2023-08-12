تفاصيل إصابة رونالدو ومدة غيابه عن النصر السعودي

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لإصابة خلال مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان 2023” التي توج بلقبها النصر بالفوز 2 / 1.

ويدين النصر السعودي بالفضل في انتصاره إلى رونالدو والذي سجل هدفي الفريق، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ الدقيقة 70 نتيجة طرد عبد الإله العمري، لكن النجم البرتغالي وبعد تسجيله هدف فوز النصر تعرض للإصابة في الأشواط الإضافية لم يستطع استكمال اللقاء، وخرج من ملعب اللقاء وظهر متأثرًا من الإصابة في الركبة.

Advertisements

وكشفت تقارير سعودية أن رونالدو تعرض لكدمة في الركبة، ولا يتوقع مشاركته في مباراة النصر الأولى بـ الدوري السعودي والتي ستكون يوم الإثنين المقبل أمام الاتفاق.

واضطر لويس كاسترو لاستبدال رونالدو لعدم مقدرته على مواصلة اللعب، وخروج الدون باكيا من أرض الملعب بسبب إصابته في الركبة قبل أن يتحول البكاء لفرحة بعد التتويج بالبطولة العربية.

وفاز نادي النصر على نظيره الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

وكان الوقت الأصلي بين الهلال والنصر انتهى بنتيجة 1 / 1، قبل أن يحسمها رونالدو ويسجل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول ليتوج فريق النصر بالبطولة العربية على حساب الهلال.

أهداف مباراة النصر والهلال في البطولة العربية

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74، وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول.

أحداث مباراة الهلال والنصر

نزل الهلال والنصر المباراة بكل قوة وانحصرت الكرة في وسط الملعب في أول 5 دقائق.

ثم سيطر الهلال على الكرة بالطول والعرض بعد مرور 5 دقائق بينما تراجع النصر للدفاع.

وكاد سافيتش أن يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 9 عن طريقة تصويبة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى النصر.

وسرعان ما عاد النصر للمباراة بعد الدقيقة 20 وهدد مرمى الهلال في أكثر من كرة ولكن تصدى للكرات الحارس محمد العويس.

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى أعلن الحكم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية.

وتعرض عبد الإله العمري لاعب النصر للطرد المباشر بعد علاقته لمالكوم الذي كان على وشك الانفراد بمرمى نواف العقيدي.

ثم سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74.

واحتسب الحكم رضوان جيد ركلة جزاء لصالح الهلال قبل أن يعود للقار ويقوم بإلغائها.

وفي الدقيقة 84 سجل رونالدو هدفًا ثانيًّا لصالح النصر قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وكاد سافيشت أن يسجل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90 بعد انفراد بالمرمى ولكن سددها بجانب القائم قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

ورغم النقص العددي لنادي النصر فإنه هدد مرمى الهلال في بداية الأشواط الإضافية عن طريق تصويبة رائعة من رونالدو ولكن أخرجها علي البليهي من على خط المرمى.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 99 عن طريق رأسية قوية.

وحاول الهلال معادلة النتيجة ولكنها انتهت بفوز النصر 2-1.

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

تشكيل الهلال، فيتو

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية.

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.