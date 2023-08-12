أخبار مصر اليوم: الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا.. وقواعد ترتيب وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

الزراعة: زيادة كبيرة في إنتاج الخضروات بسبب 62 ألف صوبة

الصوب الزراعية ، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: هناك 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص، وهو مشروع مربح يحقق 3 أضعاف حجم الحقل المكشوف، وهو ما يعطينا زيادة في الإنتاجية عن المعدل الطبيعي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، رابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، من تنسيق الجامعات 2023، والمقرر أن يعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بعد غد الإثنين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ويمكن للطالب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط التالي هنا.

الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

المتحور الجديد لكورونا ، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون ولكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات في بريطانيا وأمريكا".

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات، قواعد ترتيب وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية2023 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

الأرصاد الجوية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

حالة الطقس ، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة قبالة العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد إلى 3 أمتار وهو ما يشكل خطورة على المصطافين على الشاطئ.

"العلوم الصحية" تعلن رفض تسجيل خريجي الجامعات التكنولوجية

أعلن مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، رفض تسجيل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التابعة للجامعات التكنولوجية، الصادرة بالقرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر "أ"، بتاريخ 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحت اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية"، تابعة للجامعات التكنولوجية "برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية".

وزير النقل: مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى

كشف كامل الوزير وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية.