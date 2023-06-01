التنمية الصناعية: الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%

وجه رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم الدعوة للمستثمرين الذين لم يستخرجوا رخص وسجلات صناعية لسرعة التوجه للهيئة لاستخراج التراخيص، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من متأخرات الرخص والسجلات الصناعية بنسبة 94%.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" - تحت عنوان مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر"بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارض و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.

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عمليات الرقمنة والفواتير الالكترونية

وأشار إلى أنه مع اتجاه الدولة إلى عمليات الرقمنة والفواتير الالكترونية لن يتم السماح بأي طرق غير رسمية منوها بأن الهيئة في اطار التسهيلات على مستثمري الصعيد عملت على تجديد الرخص كل 3 سنوات بدلا من الترخيص السنوي كذلك يوجد رخص في بعض الصناعات كل 5 سنوات.



ودعا أصحاب المشروعات للاستفادة من الأراضي الصناعية التى توفرها الهيئة وكذلك المجمعات الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين

وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة تقوم بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانا والمبلغ الذى يتم دفعه هو ثمن المرافق التى يتم تركيبها لافتا إلى أنه يتم توفير الأراضي الصناعية بنظام التملك منوها بأن فضلا عن نظام حق الانتفاع والذى يتم من خلاله قيام المستثمر بدفع الإيجار بنسبة مئوية نهاية كل عام.

وأضاف في حالة رغبة المستثمر في تملك الأرض بعد نجاح المشروع يتم خصم الأموال التى تم دفعها كإيجار كجزء من ثمن الأرض، منوها بأن حق الانتفاع يبدأ بحوالي 5% سنويا من ثمن الأرض.

وأوضح عبد الكريم أن تم الانتهاء من نحو 100% من تشطيب الخدمات في المنطقة الصناعية بالبغدادي من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات،مضيفا أنه يمكن إضافة ما يتراوح من 30 إلى 40 مصنعا بالمرحلة الثانية

وأضاف أن المستثمر يستطيع الاستفادة من المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى محافظات مصر،والتى تضم مصانع متوسطة وصغيرة لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بكل الجهات التابعة لها الهدف الأساسي لها هو خدمة ودعم أصحاب المصانع والاستثمارات.



وأكد عبدالكريم أن هدف الهيئة هو تحقيق نمو حقيقي، مشيرا الى انها تقدم للمستثمرين العديد من الحوافز كاعطاء 9 شهور مجانا يستطيع المستثمر من خلالها العمل على تنمية مشروعه.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء،بمحافظة الأقصر، اليوم "الخميس"والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر والذى بدأ منذ عام 2014.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية للفعاليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير هشام بدر المنسق الوطنى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة،، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسي ممثل وزارة البيئة، ودعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمى فى مصر، وميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر::

ويشارك فى الفعاليات التى تعقد تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة ممثلين عن عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية.

مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

ويأتى تنظيم هذه الفعالية تتويجًا للنجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولي من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تم إقامته في جنوب الوادي في يوليو الماضى وحضره أكثر من 200 مشارك، حيث من المستهدف أن تجتذب دورة هذا العام أكثر من 1000 زائر، كما يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذى تنفذه المنظمة بتمويل من حكومة سويسرا ممثلة فى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبرعاية كل من مِّزارع ( الراعى البلاتينى للمعرض) وكل من البنك الأوروبى للاستثمار وMF strategy ( الراعى الذهبى للمعرض) وبالتعاون مع شريك التنمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( جى آى زد ) فضلا عن الدعم التقنى للمعرض من خلال كيمونكس مصر للاستشارات وبتنفيذ من شركة كونسبت.

تعزيز الميزة التنافسية في مصر

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثانية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

ومن خلال جميع التدخلات اللي نفذها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وبقيادة شركائه، كان للمشروع آثر إيجابي على أكتر من 4,100 شخص، 400 شركة ناشئة وقائمة، و 295 من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوسيطة، اعتبارًا من أبريل 2023.

كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الإقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

يشارك بالمعرض 70 عارضًا متخصصون

جدير بالذكر أنه سيشارك بالمعرض 70 عارضًا متخصصون في عدد من المجالات تشمل (نفايات علف الحيوانات والسماد العضوي والأسمدة الحيوية، بدائل الوقود، الغاز الحيوي،الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتقنيات والحلول الحرارية،المنتجات المنتجة بشكل مستدام للأغذية والأدوية والخشب والورق، ماكينات إعادة التدوير، معدات التغليف، المنتجات الغذائية المستدامة، الزراعة المستدامة، الفواكه والخضروات المجففة والنباتات الطبية والعطرية، منتجات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، حلول الطاقة المتجددة، المنتجات الوسيطة للصناعات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى (خدمات / معدات استصلاح الأراضي).

و من المخطط أن يشارك في مؤتمر الأعمال الخضراء حوالي 300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين في قطاعات الإقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة والطاقة الشمسية.

كما سيتضمن معرض الأعمال الخضراء عروضًا تقديمية من قِبل مؤسسات الدعم المالي حول عروض السوق للإقتصاد الأخضر، وتقوية روابط السوق بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووسائل تمويل الإقتصاد الأخضر، ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، فضلا عن إستعراض دور الشركاء فى دعم الإقتصاد الأخضر بمحافظتى قنا والأقصر من خلال الخدمات المالية وغير المالية والفرص والتحديات فى تبنى التقنيات الذكية للمناخ.

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