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رياضة

النصر السعودي يعيد لقب البطولة العربية لـ آسيا بعد غياب 18 عاما

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

البطولة العربية، تمكن نادي النصر السعودي، من الفوز على غريمه ومواطنه الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

 

وحقق النصر الفوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

ويعود آخر فوز لفريق آسيوي في البطولة لنسخة 2005، عندما توج نادي اتحاد جدة السعودي بلقب البطولة، وبعدها أقيمت 8 نسخ للبطولة بمسمياتها المختلفة، احتكرتها الأندية الأفريقية.

 

وكانت الأندية الآسيوية قد نجحت في التفوق الملحوظ على نظيرتها الأفريقية خلال منافسات النسخة الحالية، حيث لم يستطع أي نادي أفريقي من تجاوز دور المجموعات باستثناء نادي الرجاء المغربي، الذي ودع البطولة لاحقًا من ثمن النهائي أمام النصر.

 

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تفاصيل مباراة النصر والهلال

فاز نادي النصر على نظيره الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

 

وكان الوقت الأصلي بين الهلال والنصر انتهى بنتيجة 1 / 1، قبل أن يحسمها رونالدو ويسجل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول ليتوج فريق النصر بالبطولة العربية على حساب الهلال. 

 

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74،  وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول.

 

وتعرض عبد الاله العمري لاعب النصر للطرد المباشر بعد علاقلته لمالكوم الذي كان على وشك الانفراد بمرمى  نواف العقيدي.

النصر والهلال، فيتو 

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيتش، مالكوم.

وضم تشكيل النصر: 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

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