الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية لموظفي القطاعين العام والخاص

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

وضع قانون الخدمة المدنية، ضوابط واضحة للموظفين، وحقوقهم أمام أصحاب الشركات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث عمل قانون الخدمة المدنية على وضع ضوابط محددة للعامل وصاحب العمل، ووضع أطر قانونية لكافة التعاملات بينهما. 

ترحيل الإجازات الاعتيادية

وأوضح قانون الخدمة المدنية كيفية ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في حال عدم حاجتهم إليها في خلال الفترة المحددة.

قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة (٤٩) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

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١ – ١٥ يومًا في السنة الأولى، بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢ – ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

٣ – ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

٤ – ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

وضع الموظفين ذوي الإعاقة 

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

إجراءات زيادة مدة الإجازة 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

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