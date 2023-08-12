السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

طبيب رئيس النيجر المخلوع يزوره ويكشف حالته الصحية

الرئيس بازوم، فيتو
الرئيس بازوم، فيتو

كشف أحد المقربين من رئيس النيجر المخلوع، المحتجز في مقره في نيامي، أن الرئيس محمد بازوم تلقى السبت زيارة من طبيبه  بعد تنامي القلق على مصيره.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الجمهورية تلقى اليوم زيارة من طبيبه" الذي "أحضر الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه. وأضاف "إنه بخير بالنظر إلى الوضع".

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه في 26  يوليو، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم، حيث أعرب عدد من ممثلي المنظمات والدول الحليفة للنيجر قبل الانقلاب، عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للرئيس المعزول.

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وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم. ورأى أن "مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديمقراطيًّا من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة".

كذلك أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استياءه من رفض العسكريين الإفراج عن بازوم وعائلته "كبادرة حسن نية". وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء أنه "قلق جدا" بشأن "الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته"، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة.

وكان وفد من قادة دينيين مسلمين نيجيريين وصلوا إلى إلى نيامي، السبت، للتحدث إلى الانقلابيين الذين رفضوا الثلاثاء استقبال وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وتأتي الزيارة في حين تواصل "إكواس" إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، بعدما كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه. وكان في استقبال الوفد في مطار ديوري حماني رئيس الوزراء المدني المعين حديثًا علي محمد الأمين زين.

وقالت وكالة الأنباء النيجيرية إن الوفد "التقى في بداية الأسبوع في أبوجا الرئيس الحالي" لإكواس رئيس نيجيريا بولا تينوبو، لمحاولة التوسط بين المنظمة والانقلابيين.

وأكد لفرانس برس مصدر مقرَّب من الوفد أن "مهمة الوساطة" ترمي إلى "تهدئة التوترات التي أثارها احتمال التدخل العسكري لإكواس".

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