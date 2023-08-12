ننشر المستندات المطلوبة لفتح مخبز بلدي أو سياحي

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الضوابط للموافقة على الترخيص بإقامة مخبز بلدى أو أفرنجى أو سياحي.



وأكدت وزارة التموين أنه يتم تقديم عدد من المستندات المطلوبة إلى مديرية التموين بالمحافظة الذي يرغب صاحب الطلب في التقديم على فتح المخبز، وهي:

المستندات والأوراق المطلوبة

صورة تحقيق الشخصية (بعد الاطلاع على الأصل).

صحيفة الحالة الجنائية.

ما يفيد ملكية الأرض المقام عليها المخبز أو عقد إيجار موثق.

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خطاب يفيد موافقة إدارة شؤون البيئة.

الشهادات الصحية للعاملين المزمع عملهم بالمخبز.

صورة البطاقة الضريبية (بعد الاطلاع على الأصل).

صورة السجل التجارى (بعد الاطلاع على الأصل).

خطاب التأمينات الاجتماعية التأمين على الأفراد المزمع عملهم بالمخبز.

خطاب تشغيل عمال المخابز (من مديرية القوى العاملة والهجرة التابع لها).





وتقوم مديرية التموين بالمحافظة والإدارة المحلية بإجراء المعاينة المطلوبة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

وبعد إجراء المعاينة وثبوت مطابقة المخبز للاشتراطات المعلنة مسبقا يتم عرض الطلب على اللجنة العليا خلال أربعة أيام.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قرارًا مؤخرًا بشأن الترخيص بنشاط مخبز بلدي وشروط تشغيله وإدارته أو التنازل عنه.

المخابز البلدية

تضمن القرار رقم 88 لسنة 2022، أنه لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدي توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.



ويشترط فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يُعين مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية في المخبز أو وكيلًا أو نائبًا أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العالم، أو مكلفًا بأداء خدمة عامة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون لديه أو لدى أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطًا تموينيًا.

وتنتج المخابز البالغ عددها 30 ألفًا على مستوى الجمهورية نحو 270 مليون رغيف يوميًّا، ويتم تسليم المواطنين رغيف زنة 90 جرامًا بعدد 5 أرغفة بإجمالي وزن 450 جرامًا وتبلغ الحصة الشهرية 150 رغيفًا.