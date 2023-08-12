العوامل المؤثرة في تبريد السيارة وطرق تجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك (صور)

تتأثر السيارات بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف بشكل كبير تصل إلى سخونة المحرك وتوقف السيارة بشكلٍ مفاجئ، لذا تحرص شركات السيارات على ابتكار العديد من الأنظمة المتعلق بالتبريد المتوفرة داخل محرك السيارة واحدة من أهم الأنظمة المهمة والفعالة داخل المحرك، والتي تعمل على خفض درجة حرارة الخاصة للمحرك من خلال قنوات تلتف غرف الاحتراق داخل المحرك والمساعدة في الحفاظ عليه وتقليل تعرضه للتلف.

وتتكون منظومة التبريد داخل السيارات من علبة معدنية كبيرة مصحوبة بمروحة وتتكون تلك العلبة من عدة أجزاء، ويمر بداخلها أنابيب صغيرة رفيعة مصنوعة من مادة غير معدنية ويجري داخلها ماء

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مخصص للتبريد، حيث يصل هذا الماء البارد للمحرك لتتم عملية تبريد المحرك وبالعكس يرجع الماء الساخن من المحرك إلى الريداتير مرة أخرى لتتم عملية التبريد مرة أخرى.

ويعتمد عمر المحرك على كفاءة دورة التبريد في التخلص من حرارة المحرك للوقود بسرعة ومعدل مناسب لتشغيل المحرك في درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 70: 90 درجة مئوية، حيث إن تشغيل المحرك في درجة حرارة مرتفعة يسبب غليان الماء وفقده وتوقف سريانه وتشغيله في درجة منخفضة يسبب عدم كفاءته وفقد قوته.

نقص المياه عن السيارات

وتتسبب نقص المياه داخل المحرك، سخونة زيت المحرك، الذي ينتج عنه ما يعرف بـ"جوان وش السلندر" ثم تلف "وش السلندر" وأخيرًا قد يؤدي إلى تلف المحرك كاملًا.

أسباب نقص مياه الردياتير:



ينتج نقص المياه داخل نظام التبريد "الردياتير" الخاص بالمحرك إلى وجود عطل في منظم الحرارة الموجود بالسيارة، أو عطل في مضخة الماء المسؤولة عن تبريد المحرك، أو خلل بالمروحة المسؤولة عن تبريد السيارة، ويمكن أن يكون السبب استخدام المكيف بكثرة، الأمر الذي يتسبب في استهلاك كمية كبيرة من الماء فتؤدي إلى نقص كمية الماء داخل الردياتير.

طريق إضافة المياه إلى الردياتير

يتم تزويد المياه في الردياتير قبل تشغيل المحرك أو يكون باردًا تمامًا وهذا هو أفضل وقت لضبط وقياس مستوى المياه داخل السيارة.

تزويد المياه فى الردياتير والمحرك ساخن وفى هذه الحالة فلابد من اطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ ثم بعد ذلك تدويرها مرة اخرى ووضع المياه حتى لا تتسبب فى ضرر المحرك أو وش سلندر.

إذا تعرض المحرك إلى ارتفاع درجة الحرارة حتي الغليان لابد من عدم فتح غطاء قربت المياه حتى هدوء السيارة مع قطعة قماش على اليد حتى لا تتعرض.

للحرق ثم بعد ذلك فتح الغطاء تدريجيا لتفريغ ضغط الهواء المتواجد بداخلها وفى حالة وصول الموتور لمرحلة التبريد الكامل من الممكن وضع المياه دون تشغيل المحرك ثم سحب الهواء المتواجد بداخل القربة.

أنواع المياه المستخدمة لوحدة التبريد

المياه العادية

يعتمد عدد كبير من سائقي السيارات على المياه العادية لتزويد ماء الردياتير، الأمر الذي يسبب أضرار جسيمة لاحتواء المياه العادية على كمية كبيرة من الأملاح، التي تترسب بدورها على جدران الردياتير.

وهو ما يؤدي تآكله واتلافه، بالإضافة إلى أن الماء العادي يتفاعل مع الحديد المكون للردياتير فور تعرضه لدرجة حرارة عالية، ويؤدى ذلك إلى صدأ المبرد وتلفه مع الوقت.