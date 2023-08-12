الأرصاد الجوية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

حالة الطقس، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة قبالة العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد إلى 3 أمتار وهو مايشكل خطورة على المصطافين على الشاطئ.

ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: "يجب على المصطافين عدم التعمق داخل البحر المتوسط والبقاء في منطقة قريبة من الشاطئ، والحذر من ارتفاع الأمواج لأنه غير مناسب لأعمال التنزه.

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درجة الحرارة العظمى

وأضافت: "هناك استقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، ودرجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الطبيعية على القاهرة الكبرى ولا تزيد عن 34 درجة مئوية".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد حيث تنخفص انخفاضا طفيفا يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 17 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 36

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

الاسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 40

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

الاقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة:44