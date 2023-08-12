دكرنس يعترض على شكل دوري المحترفين: يخالف لائحة النظام الأساسي

دوري المحترفين، أرسل نادي دكرنس خطابًا رسميًّا لـ اتحاد الكرة المصري، يسجل فيه اعتراضه على شكل دوري القسم الثاني بشقيه دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني ب.

وجاء في مضمون الخطاب الذي أرسله نادي دكرنس أن إقامة دوري المحترفين من نسخة واحدة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يجب على اتحاد الكرة دعم الأندية ماليًّا نظرًا للفاتورة الضخمة التي ستتحملها الأندية جراء هذا النظام لدوري المحترفين.

وجاء نص خطاب نادي دكرنس كالتالي:

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ورد إلينا منشور الاتحاد المصري لكرة القدم والمتضمن نظام الدوري وتنظيم الصعود والهبوط.

وإذ نثبت اعتراضنا على هذا النظام:

1- إجراء الدوري من دور واحد وهذا النظام يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

يجب أن يكون نظام الدوري من دورين ذهاب وعودة مع دعم الاتحاد للأندية المشاركة نظرًا لتكبد الأندية مصروفات باهظة في الانتقالات والمعسكرات.

2- صعود فريقين إلى الدوري الممتاز مباشرة وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع ثلاثة أندية من القسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ونطالب بصعود 3 فرق مباشرة إلى الدوري الممتاز.

3- هبوط 6 فرق للقسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ولا بد من تساوي عدد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز مع عدد الفرق الهابطة ليكون عدد الهابطين 3 فرق أخرى.

مع حفظ كافة حقوق النادي في اعتراضنا على إقامة هذه المسابقة لمخالفتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

الأندية تقرر التصعيد للفيفا

وقررت أندية دوري المحترفين المزمع مشاركتهم بالدوري الموسم الجديد الاجتماع لحسم موعد إرسال شكوى ضد اتحاد الكرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأكد سمير موسى رئيس نادي الزرقا أن أندية دوري المحترفين ستصعد أزمتها مع اتحاد الكرة إلى الفيفا خاصة بعد تعنت الجبلاية بإعلان نظام مسابقات دوري المحترفين وتحديد نسب الرعاية.

وأصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة وأصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديًا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

كما جاء في اللائحة تمسك مجلس الجبلاية بإقامة دوري المحترفين من دور واحد، رغم رفض جميع الأندية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ومطالبتها بإقامة البطولة من دورين إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

إقامة دوري المحترفين من دور واحد، فيتو

أمام المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني (القسم الثاني ب)، فتقام من 56 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات كل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين.

وجاء في اللائحة التي أعلنها اتحاد الكرة، إقامة دوري القسم الثاني من مجموعتين:

المجموعة الأولى: ستضم 20 ناديًا (دوري المحترفين) أو ما يعرف بالقسم الثاني أ، وهي البطولة التي استحدثها مجلس الجبلاية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

المجموعة الثانية: ٥٦ فريقًا مقسمة إلى 3 مجموعات، وكل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين.



نظام الصعود في المجموعة الأولى “القسم الثاني أ”

يتكون دوري المحترفين من٢٠ فريقًا، ويقام من دور واحد، ثم تلعب الأندية أصحاب المراكز العشر الأولى دوري من دور واحد لتحديد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، أما الفرق من المركز لتحديد الفرق الهابطة لدوري القسم الثاني ب، وبالتالي فإن كل فريق في دوري المحترفين سيخوض 28 مباراة على امتداد الموسم، بعيدًا عن الدورة الرباعية لتحديد الفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز.

وسيصعد الفريقين أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة في دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

أما الفريق صاحب المركز الثالث يخوض دورة رباعية من دورين مع المتأهلين الثلاثة من المجموعات الـ ٦ بالقسم الثاني ب بعد خوض لقاءات فاصلة بين متصدر المجموعة ١ مع المجموعة ٢ والمجموعة ٣ مع ٤ والمجموعة ٥ مع ٦ ليصعد فريق واحد منهم للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، حيث يتأهل الفريق المتصدر لها مباشرة رفقة أول وثاني دوري المحترفين.



أما في الموسم المقبل ٢٥-٢٦ فستصعد الثلاث أندية الأوائل من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة.