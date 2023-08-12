مياه الفيوم: مبادرة حياة كريمة نفذت 54 ألف وصلة بالقرى المستهدفة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المبادرة "حياة كريمة"، نفذت 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة لمركزي اطسا ويوسف الصديق، منها ٢٢ ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع 8 آلاف وصلة مياه شرب، و14 ألف وصلة صرف صحى، فيما تم تنفيذ 32 ألف وصلة بمركز إطسا بواقع ٥ آلاف وصلة مياه شرب، و27 ألف وصلة صرف صحى.

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنموية، وتطورًا ملحوظًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتضمن محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.

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تطوير قرى خارج المبادرة

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقريتي الشركة والشيمي، بعد تعدد شكاوي المواطنين من ضعف ضغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونها نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول 1.5 كيلو متر قطر 4 بوصات بقرية الشركة، وتنفيذ خط مياه بطول 1.5 كيلو متر قطر 6 بوصات بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم.

وانتهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية،مناشي العرب،صالح جمعة، البري، سليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول 15 كيلو متر أقطار مختلفة.

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