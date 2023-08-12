السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

مراهق ينهي حياته بحبة حفظ غلال في الوادي الجديد

شاب ينهي حياته بحبة
شاب ينهي حياته بحبة غلال، ڤيتو


أنهى شاب حياته، اليوم السبت، بتناول أقراص الغلال السامة، في واقعة شهدتها منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.


تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة "مراد كامل سيد مصطفى - 19 عامًا"، من قرية " المطيعة" بمحافظة أسيوط، إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، مصاب بتسمم بمواد كيميائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات انتحارها.


وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.


كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. 

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وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

 

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ادارة شرطة النجدة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات المجلس القومى للصحة النفسية إنتحار شاب بحبة الغلال منطقة شرق العوينات

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