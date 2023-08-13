الأحد 13 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

كواليس تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات.. مصدر: الطب البشري 90.9% وطب الأسنان 90.2% والعلاج الطبيعي 89.5%.. والهندسة قد تغلق في هذه المرحلة

مكتب التنسيق 2023
مكتب التنسيق 2023

وسط آمال عريضة في بلوغ أفضل الكليات وتحقيق الطموح الشخصي ورغبات الأباء والأمهات والأسر، يواصل طلاب الثانوية العامة المقيدون ضمن المرحلة الأولى لـ 0تنسيق الجامعات 2023، تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت الماضى، واستمرت حتى الأربعاء الماضي وفقا للحد الأدنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وهو  362 درجة فأكثر، أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304.

 

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نتيجة المرحلة الأولى

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

 

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إعلان  نتيجة المرحلة الأولى سيتم مطلع الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفى بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، والسيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية، وتشير التوقعات إلى ثبات أعداد الطلاب المقبولين العام القادم بقطاع الكليات الطبية، لاسيما أن الأعداد التي تم قبولها العام الماضى لم تزد عن 22 ألف طالب وطالبة بالكليات الطبية.

 

ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضى والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضى، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشرى ستسجل حدا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى  والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

 

كليات الهندسة 

وعن شعبة الرياضيات، يوضح المصدر أن كليات الهندسة من الممكن إغلاقها خلال المرحلة الأولى عند 83.9%  نظرا لارتفاع أعداد الناجحين في الشعبة هذا العام.

 

وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

 

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