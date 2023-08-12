السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب داخل مصنع طباعة وتغليف بالروبيكي

حريق مصنع الروبيكي،
حريق مصنع الروبيكي، فيتو

انتقل فريق من المعمل الجنائي لموقع حريق نشب داخل مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي، لرفع البصمات، والوقوف على أسبابه، وتحديد كم الخسائر والتلفيات.

وأستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

السيطرة على حريق مصنع الروبيكي

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي.

حريق مصنع الروبيكي، فيتو

نشوب حريق بمصنع الروبيكي

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى حريق مصنع  طباعة وتغليف بحي الأندلس في منطقة الروبيكى ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات تمركزت فى محيط البلاغ لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتبين إصابة 3 عمال.

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وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فيما يتولى رجال الإطفاء أعمال محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

حريق مصنع الروبيكي، فيتو

وتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

إرشادات الحماية المدنية 
وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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