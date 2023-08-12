تفاصيل اجتماع نجما باب الحارة بعد غياب 13 سنة

فاجأ الفنان السوري وائل شرف متابعيه عبر "السوشال ميديا" بمجموعة من الصور أعادت لهم الحنين والذكريات لمسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، لا سيما الأجزاء الأولى منه، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.

شرف الذي لعب دور "العقيد معتز" في الأجزاء الأولى من المسلسل، نشر خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصتي "إنستغرام" و"إكس"، صورًا ظهر فيها وهو يقف إلى جانب النجم ميلاد يوسف، الذي لعب دور شقيقه "عصام" في "باب الحارة".

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وعلّق "شرف" على الصورة بالقول: "معتز وعصام بعد 13 سنة.. اسقالله يا أخي الحبيب ميلا".

وعلى ما يبدو أن تلك الصور حرّكت مشاعر رواد المنصتين، الذين عبروا عن اشتياقهم للثنائي والمسلسل ونجومه كافة، حيث علّق صاحب حساب "عمر"، قائلًا: "وإن عاد لنا معتز وعصام من يعيد لنا باب الحارة؟".

كذلك تمنّى علي القرني في تعليقه على الصور عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، أن يعيد الثنائي تعاونهما في عمل فني جديد يُعرض ضمن مواسم دراما رمضان: "ياليت ترجعان في مسلسل أخي وائل أنت والأخ ميلاد، ونشاهدكما في رمضان".

أما صاحب حساب فهد الجهني، فقد رأى أن الثنائي أطال الغياب على الجمهور، قائلًا: "طوّلتما الغيبة".

وتأتي الصور التي نشرها "شرف" مع "ميلاد" بعد أيام من نشره مجموعة من الصور ظهر فيها برفقة الممثل مصطفى الخاني الذي اشتهر بدور "النمس" في المسلسل، وكذلك الفنان فايز قزق، الذي لعب دور الملازم نمر.

يذكر أن مسلسل "باب الحارة"، دراما اجتماعية شامية سورية، ويعد من أبرز المسلسلات العربية لا سيما في أجزائه الأولى، التي أشرف على إخراجها بسام الملا، وقد بدأ إنتاجه في العام 2006.