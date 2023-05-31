الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

تشييع جنازة الفنان السوري أسامة الروماني (فيديو)

جنازة أسامة الروماني،
جنازة أسامة الروماني، فيتو

شيعت اليوم الأربعاء جنازة الفنان الراحل أسامة الروماني  في مسقط رأسه بسوريا، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت سيارة “تكريم الموتى” مُزيّنة بصورة الفنان الراحل أسامة الروماني وعليها باقة من الورود لوداعه وسط حزن من أسرته.

وغيب الموت الفنان أسامة الروماني صباح يوم  الإثنين الماضي  29 مايو 2023 عن عُمر ناهز الـ81 عامًا..

 

الفنان أسامة الروماني

يعتبر أسامة الروماني من أبرز الأسماء الفنية بسوريا فهو ممثل ومخرج برامج سوري ولد في دمشق. وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني بدأ حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، وشارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، ثم التحق بمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في الكويت عام 1979، وأنتج معها مسلسلات، وبرامج للأطفال أشهرها: افتح يا سمسم، وسلامتك، ليبقى هناك أكثر من 40 عامًا، قرّر بعدها إنهاء غربته العام السابق لوفاته، والعودة إلى دمشق.

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جنازة أسامة الروماني، فيتو 

امتدت رحلته مع التلفزيون السوري بين 1963 حتى مطلع الثمانينيات، وأبرز أدواره في الدراما السورية كان في مسلسل حمام القيشاني حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

 

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