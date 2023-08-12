السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

الرقابة التموينية تحرر 186 محضرا بالشرقية

حملة تموينية،فيتو
حملة تموينية،فيتو

اكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وذلك في إطار متابعة  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

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شن حملات رقابية على الاسواق والمخازن 

وفى خلال شهر يوليو الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط العديد من المخالفات فى  مجال الرقابة التموينية  حيث قام الجهاز بشن حملات لضبط الأسواق وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين بياناتها كالتالي تم تحرير محضر ضد سائق سيارة نصف نقل وذلك لحيازته 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 × 50 كجم محملة داخل السيارة لتوصيله إلى أحد المعالف الحيوانية. 

بيع 10 شكاير دقيق فاخر بمحل بيع مستلزمات الحلويات 

وتم تحرير محضر ضد ا.م. ح صاحب محل لبيع مستلزمات الحلويات والمخابز وذلك للبيع  10 شكائر دقيق فاخر 72  × 50 كجم مجهولة المصدر,و محضر ضد صاحب مخزن اعلاف وسماد باسم ا. م. م لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  25 شيكارة خليط زوائد ردة خشنة في 40 كجم. وايضا محضرا  ضد صاحب محل بقالة باسم م. س. ا  سمير احمد لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  35 قاروصة سجائر في  باجمالى 700 علبة. واخر ضد صاحب محل بقالة باسم ا. ع.هـ لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 175 قاروصة في كل واحد 20 علبة بإجمالي 2150 علبة. ومثله ضد صاحب مخزن سلع غذائية باسم ا. غ. ع  لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  50 كرتونة شاى في 48 عبوة زنه 250جم.

تحرير محضر ضد صاحب مدشة اعلاف لحيازة سلع مجهولة 

كما  تم تحرير محضر ضد صاحب مدشة لتصنيع الاعلاف باسم ا. م.ر  لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 200 شيكارة بوردة بلاط في 30كجم.وتحرير محضر ضد صاحب محل باسم م.ص. م لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  50 باكتة عصير في 27 عبوة.و محضرأخر ضد صاحب محل بقالة باسم هـ. ا.م لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمي وتم ضبط 75 خرطوشو سجائر بإجمالي 150 علبة.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم ا.م.م لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم ضبط 150 خرطوشو سجائر بإجمالي 300 علبة.وتم تحرير محضر ضد ش. م.ع لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 125 خرطوشه سجائر بإجمالي 250 علبة سجائر.

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سجاير مجهولة المصدر 

وكذلك تم تحرير محضر ضد ع.س. ا لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط 175 خرطوشه.ومحضرأخر ضد صاحب مدشة لتصنيع الاعلاف باسم ا. م.ر لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  200 شيكارة بوردة بلاط في 30كجم.

كما قام الجهاز بتحرير  85 محضر لمحلات تجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار و59 محضر ضد محلات تجاريه وذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتحرير عدد 88 محضر ضد مطاعم وذلك لعدم وجود شهادة صحية.

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ايمن حسام الدين جهازحماية المستهلك تفعيل مواد القانون التصدى لكافى صور الغش التصدى لكل صور الاستغلال قانون حماية المستهلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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