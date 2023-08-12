تزامنا مع احتفالات الكاثوليكية، قصة الطوباوي مانويل باسولتو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى الطوباوي مانويل باسولتو إي خيمينيز الأسقف الشهيد.

مانويل باسولتو

ولد مانويل باسولتو إي خيمينيز في 17 مايو 1869م في أدانيرو بالعاصمة الإسبانية مدريد. التحق بالمعهد الإكليريكي في أفيلا عام 1880م.

وعندما أنهى جميع دراساته الفلسفية واللاهوتية، سيم كاهنًا في 15 مارس 1893م. بدأ خدمته الرعوية في ناروس ديل بويرتو. حصل لاحقًا على ليسانس في اللاهوت من معهد "سان كارلوس بوروميو" الرئيسي في سالامانكا.

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وشهادة جامعية فى علم القانون من جامعة بلد الوليد الإسبانية. شغل عدة مناصب كاهنًا وأستاذًا في جامعات إسبانية مختلفة. وكان مديرًا للأنشطة الرسولية للصلاة والندوات الكاثوليكية. ومؤتمرات القديس منصور دي بول.

ومستشارًا قانوني لكاتدرائية ليون وكاتدرائية القديس إيزيدورو بمدريد.

في 4 سبتمبر 1909 عينه البابا بيوس العاشر أسقف لوغو ونال السيامة الأسقفية في 16 يناير1910م فى كنيسة القديس بولس بمدريد،على يدي رئيس الأساقفة أنطونيو فيكو، القاصد الرسولي في إسبانيا. وشارك في الاحتفال نائب القصر الإسباني خايمي كاردونا إي تور وأسقف مدريد خوسيه ماريا سلفادور إي باريرا. فكان يتمتع بثقافة وإنسانية عظيمة.

اعتنى بتكوين الإكليروس وشجع التعليم المسيحي للشباب والبالغين وشجع الاتحادات النقابية لمؤسسات العمال الكاثوليكية. أعطى دفعة مهمة لتطوير العمل الكاثوليكي، وخاصة للشباب. في عام 1916 تم تعيينه سيناتورًا من قبل أبرشية سانتياغو دي كومبوستيلا.

في 21 يونية 2010، صادق مجمع دعاوى القديسين على استشهاد الأسقف ورفاقه الخمسة، تم تطويبهم في 13 أكتوبر 2013، في تاراجونا وترأسه الكاردينال أنجيلو أماتو، محافظ مجمع قضايا القديسين.