أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 39 ألف طن و440 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا.



وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 440 شاحنة و201 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 307 شاحنات و104 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 133 شاحنة و97 سيارة.

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حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Petra وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم والعبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1700 طن بضائع و141 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1994 راكبا بموانيها.

