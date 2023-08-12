جمال عبد الرحيم يعلن وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي

نعى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي حسن الرشيدي الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال عبد الرحيم:" فقدت الصحافة المصرية بعد ظهر اليوم الكاتب الصحفي الكبير والنقابي المعروف الزميل والصديق العزيز حسن الرشيدي، رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف ان الزميل الراحل مواليد 28-3-1953 حصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة القاهرة عام 1977، وانضم لنقابة الصحفيين بجدول تحت التمرين في 28-9-1980وانتقل إلى جدول المشتغلين في 3-11-1981.

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مناصب شغلها الرشيدي

شغل العديد من المناصب بجريدة الجمهورية منها مدير التحرير، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون عام 2005.

تأسيس جريدة المسائية

وأسس جريدة المسائية - الأخبار المسائي وانتخب بمجلس نقابة الصحفيين في الفترة من 1995 إلى 19999، كما انتخب بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير أكثر من مرة.