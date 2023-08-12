السيد عيد: أسامة أنور عكاشة هو العمدة في الكتابة (صور)

أكد الكاتب الكبير محمد السيد عيد أن السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة يعد العمدة في عالم الكتابة والسيناريو الدرامي، مشيرا إلى أن جميع الكتاب والسيناريست يعدون رعايا بعد العمدة أسامة أنور عكاشة.

وأضاف "عيد" أن أول عمل درامي تلفزيوني قام بكتابته كان مسلسل الزيني بركات عام ١٩٩٥ وكان وقتها السيناريست أسامة أنور عكاشة مشارك في الموسم بمسلسل "ليالي الحلمية"، فكانوا يقومون بإجراء استفتاء جماهيري في الشارع بعد انتهاء الموسم فبعض الجمهور كان بيقول إن مسلسلي الزيني بركات أفضل من ليالي الحلمية وبعض الجمهور اختارني كأفضل مؤلف، قائلا: "فكرة أن اسمي وأنا في بدايتي للكتابة للتلفزيون يتحط جنب اسم أسامة أنور عكاشة دي كانت حاجة كبيرة جدا".

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ندوة محمد السيد عيد

جاء ذلك خلال ندوة الكاتب الكبير محمد السيد عيد بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "عيد" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان.

ويحضر الندوة عدد من الكتاب والنقاد ومنهم الناقد عيد عبد الحليم مؤلف إصدار المهرجان عن الكاتب محمد السيد عيد، والكاتب إبراهيم الحسيني، والناقد المسرحي محمد الروبي، وآخرون.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.