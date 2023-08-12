محمد السيد عيد: أغفلنا المسرح المدرسي، وعلاقتي بأبو الفنون بدأت في الثانوية (صور)

أكد الكاتب محمد السيد عيد أن علاقته بالمسرح بدأت عندما كان طالبا في الصف الثاني الثانوي عندما صدرت مجلة مهمة وقتها وهي مجلة المسرح كانت تباع بخمسة قروش، قائلا: "كان بيكون فيها نص مسرحي مترجم وفيها مجموعة دراسات مهمة عن المسرح".

محمد السيد عيد

وأضاف "عيد" أن هذه المجلة تعرف من خلالها على أبو الفنون وفي نفس التوقيت كانت تصدر سلسلة روائع المسرح العالمي والتي كانت تضم مسرحية عالمية مترجمة بقلم متخصصين ويقوم بمراجعتها أحد المترجمين المتخصصين، وفي هذه السلسلة كان يعمل أعلاما وقامات مسرحية كثيرة، مشيرا إلى أنه تعلم منها الكثير.

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وتابع: "المسرح المدرسي شيء مهم أغفلناه للغاية مؤخرا.. واحنا عشان كنا نقف على المسرح المدرسي تعلمنا اللغة العربية والإلقاء.. وكنا نقدم مسرحيتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية.. وكان هناك مسرحا حقيقيا يجعل من يمتلك هواية تنمو في هذا المناخ".

ندوة محمد السيد عيد

جاء ذلك خلال ندوة الكاتب الكبير محمد السيد عيد بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "عيد" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان.

ويحضر الندوة عدد من الكتاب والنقاد ومنهم الناقد عيد عبد الحليم مؤلف إصدار المهرجان عن الكاتب محمد السيد عيد، والكاتب إبراهيم الحسيني، والناقد المسرحي محمد الروبي، وآخرون.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.