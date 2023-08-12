السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

سنة حبس لسائق صدم طفلة في الشرابية

حبس،فيتو
حبس،فيتو

قضت محكمة جنح الشرابية بالحبس سنة لسائق سيارة ميكروباص بتهمة صدم طفلة أثناء سيرها في الطريق مما أسفر عن مصرعها.

تلقي قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوجود حادث تصادم ومتوفى بأحد شوارع دائرة القسم. 

بالانتقال والفحص  تبين أنه حال سير طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيًا.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث السيارات على الطرق

بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري
وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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