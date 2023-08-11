حفل لطلاب مركز تنمية المواهب بالمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء في دمنهور

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسنى حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

برنامج حفل طلاب مركز تنمية المواهب

يتضمن برنامج حفل طلاب فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، نخبة من أشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا، بتونس بيك، تملى في قلبي يا حبيبي، انت عمرى، قديش كان في ناس، فيها حاجة حلوة.. أداء حبيبة، نانسي، أمنية، آيه.

Advertisements

وكانت قد أطلقت دار الأوبرا المصرية فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة بحفل لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى، يوم الجمعة 11 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسست بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.