حالة وفاة وإصابة 3 بحادث تصادم شمال الأقصر

شهد طريق الندى لاند بمنطقة البياضية شمال مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة على طريق الندى لاند التابع لمنطقة البياضية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الرحمن ناصر" 43 سنة، وإصابة 3 آخرين وهم كل من "جرجس سعيد" 43 سنة، و"سيد أحمد" 40 سنة، و"أبانوب عبد النور" 31 سنة، مصابين بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من الجسد.

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وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.