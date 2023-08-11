الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

تطلق وزارة الأوقاف الجمعة القادمة الموافقة (18/ 8/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:



1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو):

1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - القبلي - دملو

2. الشيخ / صفوت فاروق أبو السعود - مدير المديرية - الزهراء - دملو

3. الشيخ / عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الرحمن - دملو

4. الشيخ / عبد المعطي أحمد عبد المجيد - مدير إدارة الإدارات - الشهيد - دملو

5. الشيخ / محمد عبد الفتاح أحمد إمام - مسئول الإرشاد بالديني - البحري - دملو

6. الشيخ / محمد منصور عثمان عبد الرحمن - مسئول شئون القرآن - الحاج سلام - دملو

7. الشيخ / نجاح السيد عبد الله العجمي - مدير إدارة بنها أول - السلام المحلاوي - دملو

8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد صالح - خطيب مكافأة - المدينة المنورة - دملو

9. الشيخ / فريد متولي إبراهيم المسلماني - إمام وخطيب - السلام - دملو

10. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني الدغيدي - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - دملو

2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة):

1. الشيخ / ماجد راضي فرج - مدير المديرية - المصطفى - الملك عبد الله

2. الشيخ/ محمود أحمد منصور - مدير الإدارة - نبي الله إسماعيل - التوفيقية

3. الشيخ/ إبراهيم عبد الله راغب - مدير إدارة الإدارات - نبي الله سليمان - الحرية

4. الشيخ/ مصطفى حامد عبد المقصود - مفتش المتابعة - الخليفة بن زايد - الشيخ زايد

5. الشيخ/ شاهر محمد شكري - إمام وخطيب - المعز - السلام2

6. الشيخ/ فرج شعبان أبو الفتوح - إمام وخطيب - خالد بن الوليد - الصفا

7. الشيخ/ أسامة عبد العزيز الزيات - إمام وخطيب - إبراهيم نافع - السلام2

8. الشيخ/ محمد السعيد عبد الفتاح - إمام وخطيب - أهل بدر - زويل

9. الشيخ/ جمال معوض إسماعيل - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - السلام2

10. الشيخ/ عبد الرحمن صابر لطفي - إمام وخطيب - إمام المرسلين – الرحاب

3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير):

1. الشيخ/ سيد محمد عبد الدايم - مدير المديرية - الإمام الحسين - حاجر كومير

2. الشيخ/ أحمد أمين أحمد - مسئول شئون المساجد - الرحمن الدقيرة - حاجر كومير

3. الشيخ/ أبو الحسن عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - أم المؤمنين عائشة - حاجر كومير

4. الشيخ/ صبري عبد الستار عبد الحكيم - مسئول شئون القرآن - السيدة خديجة - حاجر كومير

5. الشيخ/ حسن بشاري سليمان - مفتش دعوة - الحاجة آمنة - حاجر كومير

6. الشيخ/ كمال عباس حفني - مسئول المساجد بالإدارة - خالد بن الوليد - حاجر كومير

7. الشيخ/ فتحي عبد الحميد زيدان - إمام وخطيب - الرحمن - حاجر كومير

8. الشيخ/ عبد السلام فراج على - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - حاجر كومير

9. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد - إمام وخطيب - أحمد عنان - حاجر كومير

10. الشيخ/ يوسف عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - نور الإسلام - حاجر كومير

4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل):

1. الشيخ / محمود محمد توفيق - مدير المتابعة - حسين حسن سالم- طهنا الجبل

2. الشيخ / بدران فتحي رياض - مدير إدارة - الهداية- طهنا الجبل

3. الشيخ / منتصر حسن رضوان - مفتش دعوة - التقوى والايمان- طهنا الجبل

4. الشيخ / مصطفى محمد محمود - مفتش دعوة - السلام- طهنا الجبل

5. الشيخ / أحمد ربيع محمد سيد - مفتش دعوة - الإيمان- طهنا الجبل

6. الشيخ / صلاح رجب أحمد - مفتش دعوة - الفتح- طهنا الجبل

7. الشيخ / شعبان أحمد إبراهيم - مفتش دعوة - المصطفى- طهنا الجبل

8. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان - إمام وخطيب - الهدى- طهنا الجبل

9. الشيخ / إبراهيم أحمد جارحي - إمام وخطيب - الحاج سلمان- طهنا الجبل

10. الشيخ / جمال عبد السميع أحمد - إمام وخطيب - سالم خليل- طهنا الجبل

5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير):

1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب - مدير المديرية - النصر - أبو المطامير

2. الشيخ / محمد رجب خليفة - وكيل المديرية - الإصلاح الزراعي- أبو المطامير

3. الشيخ/يحيى عبد العاطي السيد - مسئول الإرشاد الديني - الناصر - أبو المطامير

4. الشيخ/ محمد عادل الملاح - إمام وخطيب - الثانوي العام - أبو المطامير

5. الشيخ/ محمد عصام الطباخ - إمام وخطيب - النصر البحري - أبو المطامير

6. الشيخ/ أحمد عوض عبدالجواد أبو رحمة - إمام وخطيب - السلام نوار - أبو المطامير

7. الشيخ/ عمرو محمد عبد المنطلب - إمام وخطيب - يوسف قباء - السمكري

8. الشيخ/أحمد عرابي علي - إمام وخطيب - الرحمة - عاشور

9. الشيخ/ وليد اسماعيل علي بصل - إمام وخطيب - عبدالرحمن بن عوف -سوق الجملة

10. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود عبدالله - إمام وخطيب - الرحمن - السوق القديم

11. الشيخ/ علاء عبدالحليم دسوقي الحميري - إمام وخطيب - الشرقي - أبو المطامير

12. الشيخ/علاء رجب الديب - إمام وخطيب - عثمان القبلي - عزبة عثمان

13. الشيخ/ رمضان عطيه ضيف ماضي - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - بجوار الإرشاد الزراعي

14. الشيخ/ عبدالقادر عبد الكريم خضر - إمام وخطيب - الزراعة - أبو المطامير

15. الشيخ/ محمد رجب عرقوب - إمام وخطيب - الهدى - بجوار السكة الحديد

16. الشيخ/ عيد رجب إدريس إسماعيل - إمام وخطيب - الرضوان - الموقف

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6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب):



1. د/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار - مدير المديرية - أبو بكر الصديق – بياض العرب

2. الشيخ/ علي دياب عبد الله - مدير الإدارة - الكريم - بياض العرب

3. الشيخ/ عماد أحمد حسن - مفتش دعوة - العمدة - بياض العرب

4. الشيخ/ مبروك مختار محمد - مفتش دعوة - الطاهر - بياض العرب

5. الشيخ/ هاني حمادة عبد العزيز - إمام وخطيب - على بن أبى طالب - بياض العرب

6. الشيخ/ كمال جمعة طلب - إمام وخطيب - الكحلاوي - بياض العرب

7. الشيخ/ عمر صابر عبد الله - إمام وخطيب - نور الإسلام - بياض العرب

8. الشيخ/ عبد المنعم هيبة عبد المنعم - إمام وخطيب - الغفران - بياض العرب

9. الشيخ/ أحمد صابر أبو العلا - إمام وخطيب - الرحمة - بياض العرب

10. الشيخ/ حسام صلاح رياض - إمام وخطيب - الروضة – بياض العرب

11. الشيخ/ محمد علي عبد الجواد - إمام وخطيب - فجر الإسلام - بياض العرب

7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):

1. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير المديرية - الأمين – قرية الفتح

2. الشيخ/ عبد الرؤوف عقبة صالح - إمام وخطيب - الفتح – قرية الفتح

3. الشيخ/ محمد حسني السيد علي - إمام وخطيب - الفرقان – قرية الفتح

4. الشيخ/ راجي أحمد عبد الفتاح - إمام وخطيب - المهاجرون – قرية الفتح

5. الشيخ/ السعيد عبد الله محمد عبد الله - إمام وخطيب - السلام عساكره – مشروع ناصر

6. الشيخ/ عبد الرحمن محمود أحمد - إمام وخطيب - الرضوان – مشروع ناصر

7. الشيخ/ جمعة فتحي السيد العزوني - إمام وخطيب - حجاج عمر – مشروع ناصر

8. الشيخ/ محمد محمد عبد الحي أبو حرب - إمام وخطيب - أبو عراقي – مشروع ناصر

9. الشيخ/ سامح محمد متولي عبد العاطي - إمام وخطيب - العصفوري – مشروع ناصر

10. الشيخ / أحمد أحمد السيد إبراهيم - إمام وخطيب - زيدان سند – مشروع ناصر



8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم):



1. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير المديرية - الهدايا - الغنايم

2. الشيخ/ مختار عيسى دياب - وكيل المديرية - المدينة المنورة – الغنايم

3. الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود - مدير الدعوة - الفردوس – الغنايم

4. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود - مدير إدارة الإدارات - الشرطة – الغنايم

5. الشيخ/ ناصر محمد السيد علي - مدير المتابعة - الصوفية – الغنايم

6. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد - مسئول شئون القرآن الكريم - الدار الأخرة – الغنايم

7. الشيخ/ عبد الرحمن محمود كامل - مفتش متابعة - الوحدة الصحية – الغنايم

8. الشيخ/ هاشم حسين جاد الله - مفتش دعوة - الشهيد جمال – الغنايم

9. الشيخ/ حسن متولي عبد الرحمن - مفتش دعوة - النصيرات – الغنايم

10. الشيخ/ علي حسن أحمد حسن - إمام وخطيب - الشهيد كمال – الغنايم

11. الشيخ/ جمعة سليم عبد الفتاح - مفتش متابعة - التوحيد – الغنايم

12. الشيخ/ أحمد إبراهيم أحمد فتحي - مفتش متابعة - الغوانم – الغنايم

13. الشيخ/ محمد محمود شحاته - مفتش متابعة - البشرة – الغنايم

14. الشيخ/ أحمد إبراهيم حسن - إمام وخطيب - العواشر – الغنايم

15. الشيخ/ حسن أحمد علي - مفتش متابعة - أولاد شحاته - الغنايم



9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات):



1. الشيخ / حسن عبد البصير عرفه - مدير المديرية - الكبير قرية 24

2. الشيخ / سليمان حسين مطاوع - مدير الإدارة - القرية 22

3. الشيخ/ رشدان دردير محمد - مفتش دعوة - القرية 23

4. الشيخ/ هاني محمد فتح الله الجمل - مفتش دعوة - سلامة حجازي

5. الشيخ/ عبد الهادي رجب عبد الهادي - إمام وخطيب - الزهور

6. الشيخ / ربيع زيدان محمد - إمام وخطيب - الكبير قرية 28

7. الشيخ / محمود عبد الحميد مصطفى - إمام وخطيب - القرية 29

8. الشيخ/ عبد النبي موسى زلط - إمام وخطيب - القرية 25

9. الشيخ/ أحمد مصطفى بكرية - إمام وخطيب - سيد درويش

10. الشيخ/ صادق عبد المحسن صادق - إمام وخطيب - الرحمن 27

11. الشيخ/ فايد المرسي فايد - إمام وخطيب - التوحيد 27

12. الشيخ/ محمد صبحي فوزي - إمام وخطيب - قرية 26

13. الشيخ / عبد الرسول عبد الحفيظ - إمام وخطيب - التوبة 27

14. الشيخ/ إيهاب أحمد محمد البهيني - إمام وخطيب - الكبير 27

15. الشيخ / السعيد رجب محمود شحته - إمام وخطيب - لسيكاوي 27

16. الشيخ/ رجب شوقي رجب - إمام وخطيب - التوحيد – الحمامات

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري):

1. الشيخ / عطا محمد بسيوني - مدير المديرية - الكبير – مطوبس

2. د / عبد القادر عبد الله سليم - مدير الدعوة - سيدي عبد الوهاب – مطوبس

3. الشيخ/ ياسر شعبان خطاب الغول - مدير إدارة الإدارات - علي عامر – مطوبس

4. الشيخ/ محمد وفيق شتا - مدير إدارة مطوبس قبلي - التوبة – المرحومي

5. الشيخ/ سعد علي أحمد مطاوع - مدير إدارة مطوبس بحري - سيدي غزال – مطوبس

6. الشيخ / عمر عباس السيد - إمام وخطيب - أبو بكر الصديق – شاهين

7. الشيخ / محمود سعد نبيه سعد الدين - إمام وخطيب - الرحمن – عزبة الملح

8. الشيخ/ أحمد سالم سليمان مصطفى - إمام وخطيب - الشاعر – بها

9. الشيخ/ سعيد محمد بركات - إمام وخطيب - المرشدي – منية المرشد

10. الشيخ/ أحمد أبو الفتوح الأشعل - إمام وخطيب - الكبير – القنى

11. الشيخ/ أحمد صلاح الدين القلشاني - إمام وخطيب - الغربي – عزبة عمرو

12. الشيخ/ محمد عزب حامد عزب - إمام وخطيب - السادة الشهوية - ببرنبال

13. الشيخ / أحمد أحمد علي سلطان - إمام وخطيب - السلام – ببرنبال

14. الشيخ/ محمد عبد المنعم شهيب - إمام وخطيب - القشاشي – بها

15. الشيخ / فتحي دياب محمد دياب - إمام وخطيب - التقوى – الجزيرة الخضراء

16. الشيخ/ أحمد محمد علي نعمة الله - إمام وخطيب - العتيق – برج مغيزل