الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تطلق وزارة الأوقاف الجمعة القادمة الموافقة (18/ 8/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:


1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو):
1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - القبلي - دملو
2. الشيخ / صفوت فاروق أبو السعود - مدير المديرية - الزهراء - دملو
3. الشيخ / عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الرحمن - دملو
4. الشيخ / عبد المعطي أحمد عبد المجيد  - مدير إدارة الإدارات - الشهيد - دملو
5. الشيخ / محمد عبد الفتاح أحمد إمام - مسئول الإرشاد بالديني - البحري - دملو
6. الشيخ / محمد منصور عثمان عبد الرحمن - مسئول شئون القرآن  - الحاج سلام - دملو
7. الشيخ / نجاح السيد عبد الله العجمي - مدير إدارة بنها أول - السلام المحلاوي - دملو
8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد  صالح - خطيب مكافأة - المدينة المنورة - دملو
9. الشيخ / فريد متولي إبراهيم المسلماني - إمام وخطيب - السلام - دملو
10. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني الدغيدي - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - دملو
2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة):
1. الشيخ / ماجد راضي فرج - مدير المديرية - المصطفى - الملك عبد الله
2. الشيخ/ محمود أحمد منصور - مدير الإدارة - نبي الله إسماعيل - التوفيقية
3. الشيخ/ إبراهيم عبد الله راغب - مدير إدارة الإدارات - نبي الله سليمان - الحرية
4. الشيخ/ مصطفى حامد عبد المقصود - مفتش المتابعة - الخليفة بن زايد - الشيخ زايد
5.  الشيخ/ شاهر محمد شكري - إمام وخطيب - المعز - السلام2
6. الشيخ/ فرج شعبان أبو الفتوح - إمام وخطيب - خالد بن الوليد - الصفا
7. الشيخ/ أسامة عبد العزيز الزيات - إمام وخطيب - إبراهيم نافع - السلام2
8. الشيخ/ محمد السعيد عبد الفتاح - إمام وخطيب - أهل بدر - زويل
9. الشيخ/ جمال معوض إسماعيل - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - السلام2
10. الشيخ/ عبد الرحمن صابر لطفي - إمام وخطيب - إمام المرسلين – الرحاب
3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير):
1. الشيخ/ سيد محمد عبد الدايم - مدير المديرية - الإمام الحسين - حاجر كومير
2. الشيخ/ أحمد أمين أحمد - مسئول شئون المساجد - الرحمن الدقيرة - حاجر كومير
3. الشيخ/ أبو الحسن عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - أم المؤمنين عائشة  - حاجر كومير
4. الشيخ/ صبري عبد الستار عبد الحكيم - مسئول شئون القرآن   - السيدة خديجة - حاجر كومير
5. الشيخ/ حسن بشاري سليمان - مفتش دعوة - الحاجة آمنة - حاجر كومير
6. الشيخ/ كمال عباس حفني - مسئول المساجد بالإدارة - خالد بن الوليد - حاجر كومير
7. الشيخ/ فتحي عبد الحميد زيدان - إمام وخطيب - الرحمن - حاجر كومير
8. الشيخ/ عبد السلام فراج على - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - حاجر كومير
9. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد - إمام وخطيب - أحمد عنان - حاجر كومير
10. الشيخ/ يوسف عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - نور الإسلام - حاجر كومير
4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل):
1. الشيخ / محمود  محمد توفيق - مدير المتابعة - حسين حسن سالم- طهنا الجبل
2. الشيخ / بدران فتحي رياض - مدير إدارة - الهداية- طهنا الجبل
3. الشيخ / منتصر حسن رضوان - مفتش دعوة - التقوى والايمان- طهنا الجبل
4. الشيخ / مصطفى محمد محمود - مفتش دعوة - السلام- طهنا الجبل
5. الشيخ / أحمد ربيع محمد سيد - مفتش دعوة - الإيمان- طهنا الجبل
6. الشيخ / صلاح رجب أحمد - مفتش دعوة - الفتح- طهنا الجبل
7. الشيخ / شعبان أحمد إبراهيم - مفتش دعوة - المصطفى- طهنا الجبل
8. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان - إمام وخطيب - الهدى- طهنا الجبل
9. الشيخ / إبراهيم أحمد جارحي - إمام وخطيب - الحاج سلمان- طهنا الجبل
10. الشيخ / جمال عبد السميع أحمد - إمام وخطيب - سالم خليل- طهنا الجبل
5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير):
1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب - مدير المديرية - النصر  - أبو المطامير
2. الشيخ / محمد رجب خليفة - وكيل المديرية - الإصلاح الزراعي- أبو المطامير
3. الشيخ/يحيى عبد العاطي السيد - مسئول الإرشاد الديني  - الناصر  - أبو المطامير
4. الشيخ/ محمد عادل الملاح - إمام وخطيب  - الثانوي العام - أبو المطامير
5. الشيخ/ محمد عصام الطباخ - إمام وخطيب  - النصر البحري - أبو المطامير
6. الشيخ/ أحمد عوض عبدالجواد أبو رحمة - إمام وخطيب  - السلام نوار - أبو المطامير
7. الشيخ/ عمرو محمد عبد المنطلب - إمام وخطيب  - يوسف قباء - السمكري
8. الشيخ/أحمد عرابي علي - إمام وخطيب  - الرحمة - عاشور
9. الشيخ/ وليد اسماعيل علي بصل - إمام وخطيب  - عبدالرحمن بن عوف -سوق الجملة
10. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود عبدالله - إمام وخطيب  - الرحمن - السوق القديم
11. الشيخ/ علاء عبدالحليم دسوقي الحميري - إمام وخطيب  - الشرقي - أبو المطامير
12. الشيخ/علاء رجب الديب - إمام وخطيب  - عثمان القبلي - عزبة عثمان
13. الشيخ/ رمضان عطيه ضيف ماضي - إمام وخطيب  - الفتح الإسلامي - بجوار الإرشاد الزراعي
14. الشيخ/ عبدالقادر عبد الكريم خضر - إمام وخطيب  - الزراعة - أبو المطامير
15. الشيخ/ محمد رجب عرقوب - إمام وخطيب  - الهدى - بجوار السكة الحديد
16. الشيخ/ عيد رجب إدريس إسماعيل - إمام وخطيب  - الرضوان - الموقف

Advertisements


6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب):


1. د/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار - مدير المديرية - أبو بكر الصديق – بياض العرب
2. الشيخ/ علي دياب عبد الله - مدير الإدارة - الكريم - بياض العرب
3. الشيخ/ عماد أحمد حسن - مفتش دعوة - العمدة - بياض العرب
4. الشيخ/ مبروك مختار محمد - مفتش دعوة - الطاهر - بياض العرب
5. الشيخ/ هاني حمادة عبد العزيز - إمام وخطيب - على بن أبى طالب - بياض العرب
6. الشيخ/ كمال جمعة طلب - إمام وخطيب - الكحلاوي - بياض العرب
7. الشيخ/ عمر صابر عبد الله - إمام وخطيب - نور الإسلام - بياض العرب
8. الشيخ/ عبد المنعم هيبة عبد المنعم - إمام وخطيب - الغفران - بياض العرب
9. الشيخ/ أحمد صابر أبو العلا - إمام وخطيب - الرحمة - بياض العرب
10. الشيخ/ حسام صلاح رياض - إمام وخطيب - الروضة – بياض العرب
11. الشيخ/ محمد علي عبد الجواد - إمام وخطيب - فجر الإسلام - بياض العرب
7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):
1. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير المديرية - الأمين – قرية الفتح
2. الشيخ/ عبد الرؤوف عقبة صالح - إمام وخطيب - الفتح – قرية الفتح
3. الشيخ/ محمد حسني السيد علي - إمام وخطيب - الفرقان – قرية الفتح
4. الشيخ/ راجي أحمد عبد الفتاح - إمام وخطيب - المهاجرون – قرية الفتح
5. الشيخ/ السعيد عبد الله محمد عبد الله - إمام وخطيب - السلام عساكره – مشروع ناصر
6. الشيخ/ عبد الرحمن محمود أحمد  - إمام وخطيب - الرضوان – مشروع ناصر
7. الشيخ/ جمعة فتحي السيد العزوني - إمام وخطيب - حجاج عمر – مشروع ناصر
8. الشيخ/ محمد محمد عبد الحي أبو حرب - إمام وخطيب - أبو عراقي – مشروع ناصر
9. الشيخ/ سامح محمد متولي عبد العاطي - إمام وخطيب - العصفوري – مشروع ناصر
10. الشيخ / أحمد أحمد السيد إبراهيم - إمام وخطيب - زيدان سند – مشروع ناصر


8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم):


1. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير المديرية - الهدايا - الغنايم
2. الشيخ/ مختار عيسى دياب - وكيل المديرية - المدينة المنورة – الغنايم
3. الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود - مدير الدعوة - الفردوس – الغنايم
4. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود - مدير إدارة الإدارات - الشرطة – الغنايم
5. الشيخ/ ناصر محمد السيد علي - مدير المتابعة - الصوفية – الغنايم
6. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد - مسئول شئون القرآن الكريم - الدار الأخرة – الغنايم
7. الشيخ/ عبد الرحمن محمود كامل - مفتش متابعة - الوحدة الصحية – الغنايم
8. الشيخ/ هاشم حسين جاد الله - مفتش دعوة - الشهيد جمال – الغنايم
9. الشيخ/ حسن متولي عبد الرحمن - مفتش دعوة - النصيرات – الغنايم
10. الشيخ/ علي حسن أحمد حسن - إمام وخطيب - الشهيد كمال – الغنايم
11. الشيخ/ جمعة سليم عبد الفتاح - مفتش متابعة - التوحيد – الغنايم
12. الشيخ/ أحمد إبراهيم أحمد فتحي - مفتش متابعة - الغوانم – الغنايم
13. الشيخ/ محمد محمود شحاته - مفتش متابعة - البشرة – الغنايم
14. الشيخ/ أحمد إبراهيم حسن - إمام وخطيب - العواشر – الغنايم
15. الشيخ/ حسن أحمد علي - مفتش متابعة - أولاد شحاته - الغنايم


9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات):


1. الشيخ / حسن عبد البصير عرفه - مدير المديرية - الكبير قرية 24
2. الشيخ / سليمان حسين مطاوع - مدير الإدارة - القرية 22
3. الشيخ/ رشدان دردير محمد - مفتش دعوة - القرية 23
4. الشيخ/ هاني محمد فتح الله الجمل - مفتش دعوة - سلامة حجازي
5. الشيخ/ عبد الهادي رجب عبد الهادي - إمام وخطيب - الزهور
6. الشيخ / ربيع زيدان محمد - إمام وخطيب - الكبير قرية 28
7. الشيخ / محمود عبد الحميد مصطفى - إمام وخطيب - القرية 29
8. الشيخ/ عبد النبي موسى زلط  - إمام وخطيب - القرية 25
9. الشيخ/ أحمد مصطفى بكرية - إمام وخطيب - سيد درويش
10. الشيخ/ صادق عبد المحسن صادق - إمام وخطيب - الرحمن 27
11. الشيخ/ فايد المرسي فايد - إمام وخطيب - التوحيد 27
12. الشيخ/ محمد صبحي فوزي - إمام وخطيب - قرية 26
13. الشيخ / عبد الرسول عبد الحفيظ - إمام وخطيب - التوبة 27
14. الشيخ/ إيهاب أحمد محمد البهيني - إمام وخطيب - الكبير 27
15. الشيخ / السعيد رجب محمود شحته - إمام وخطيب - لسيكاوي 27
16. الشيخ/ رجب شوقي رجب - إمام وخطيب - التوحيد – الحمامات
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري):
1. الشيخ / عطا محمد بسيوني - مدير المديرية - الكبير – مطوبس
2. د / عبد القادر عبد الله سليم - مدير الدعوة - سيدي عبد الوهاب – مطوبس
3. الشيخ/ ياسر شعبان خطاب الغول - مدير إدارة الإدارات - علي عامر – مطوبس
4. الشيخ/ محمد وفيق شتا - مدير إدارة مطوبس قبلي - التوبة – المرحومي
5. الشيخ/ سعد علي أحمد مطاوع - مدير إدارة مطوبس بحري - سيدي غزال – مطوبس
6. الشيخ / عمر عباس السيد - إمام وخطيب - أبو بكر الصديق – شاهين
7. الشيخ / محمود سعد نبيه سعد الدين - إمام وخطيب - الرحمن – عزبة الملح
8. الشيخ/ أحمد سالم سليمان مصطفى  - إمام وخطيب - الشاعر – بها 
9. الشيخ/ سعيد محمد بركات - إمام وخطيب - المرشدي – منية المرشد
10. الشيخ/ أحمد أبو الفتوح الأشعل - إمام وخطيب - الكبير – القنى
11. الشيخ/ أحمد صلاح الدين القلشاني - إمام وخطيب - الغربي – عزبة عمرو
12. الشيخ/ محمد عزب حامد عزب - إمام وخطيب - السادة الشهوية - ببرنبال
13. الشيخ / أحمد أحمد علي سلطان - إمام وخطيب - السلام – ببرنبال
14. الشيخ/ محمد عبد المنعم شهيب - إمام وخطيب - القشاشي – بها
15. الشيخ / فتحي دياب محمد دياب - إمام وخطيب - التقوى – الجزيرة الخضراء
16. الشيخ/ أحمد محمد علي نعمة الله - إمام وخطيب - العتيق – برج مغيزل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشيخ صفوت فاروق أبو السعود الدكتور هشام عبد العزيز النشاط الصيفي للطفل اوقاف القليوبية

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

غرفة الطباعة والتغليف تكشف أقصى سعر للكتب الخارجية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

أصغر قائد في إفريقيا، من هو إبراهيم تراوري أول مسلم يتولى السلطة ببوركينا فاسو منذ 1980؟

انفراد، بيريرا يترك معسكر الواعدين ويغادر للبرتغال واتحاد الكرة في ورطة

نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني يقترب من الانضمام إلى الأهلى

تفاصيل الاعتداء على فريق الطوارئ الطبي بمعهد القلب بإمبابة

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11-8-2023

ثبات سعر الريال السعودي في البنوك مساء اليوم

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

عاش طفولته يتيم الأب..وعادل إمام اكتشفه..وعبد الحليم حافظ انتقد "خدوده".. حكايات من حياة نور الشريف (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية