الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة
تطلق وزارة الأوقاف الجمعة القادمة الموافقة (18/ 8/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:
1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو):
1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - القبلي - دملو
2. الشيخ / صفوت فاروق أبو السعود - مدير المديرية - الزهراء - دملو
3. الشيخ / عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الرحمن - دملو
4. الشيخ / عبد المعطي أحمد عبد المجيد - مدير إدارة الإدارات - الشهيد - دملو
5. الشيخ / محمد عبد الفتاح أحمد إمام - مسئول الإرشاد بالديني - البحري - دملو
6. الشيخ / محمد منصور عثمان عبد الرحمن - مسئول شئون القرآن - الحاج سلام - دملو
7. الشيخ / نجاح السيد عبد الله العجمي - مدير إدارة بنها أول - السلام المحلاوي - دملو
8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد صالح - خطيب مكافأة - المدينة المنورة - دملو
9. الشيخ / فريد متولي إبراهيم المسلماني - إمام وخطيب - السلام - دملو
10. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني الدغيدي - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - دملو
2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة):
1. الشيخ / ماجد راضي فرج - مدير المديرية - المصطفى - الملك عبد الله
2. الشيخ/ محمود أحمد منصور - مدير الإدارة - نبي الله إسماعيل - التوفيقية
3. الشيخ/ إبراهيم عبد الله راغب - مدير إدارة الإدارات - نبي الله سليمان - الحرية
4. الشيخ/ مصطفى حامد عبد المقصود - مفتش المتابعة - الخليفة بن زايد - الشيخ زايد
5. الشيخ/ شاهر محمد شكري - إمام وخطيب - المعز - السلام2
6. الشيخ/ فرج شعبان أبو الفتوح - إمام وخطيب - خالد بن الوليد - الصفا
7. الشيخ/ أسامة عبد العزيز الزيات - إمام وخطيب - إبراهيم نافع - السلام2
8. الشيخ/ محمد السعيد عبد الفتاح - إمام وخطيب - أهل بدر - زويل
9. الشيخ/ جمال معوض إسماعيل - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - السلام2
10. الشيخ/ عبد الرحمن صابر لطفي - إمام وخطيب - إمام المرسلين – الرحاب
3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير):
1. الشيخ/ سيد محمد عبد الدايم - مدير المديرية - الإمام الحسين - حاجر كومير
2. الشيخ/ أحمد أمين أحمد - مسئول شئون المساجد - الرحمن الدقيرة - حاجر كومير
3. الشيخ/ أبو الحسن عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - أم المؤمنين عائشة - حاجر كومير
4. الشيخ/ صبري عبد الستار عبد الحكيم - مسئول شئون القرآن - السيدة خديجة - حاجر كومير
5. الشيخ/ حسن بشاري سليمان - مفتش دعوة - الحاجة آمنة - حاجر كومير
6. الشيخ/ كمال عباس حفني - مسئول المساجد بالإدارة - خالد بن الوليد - حاجر كومير
7. الشيخ/ فتحي عبد الحميد زيدان - إمام وخطيب - الرحمن - حاجر كومير
8. الشيخ/ عبد السلام فراج على - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - حاجر كومير
9. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد - إمام وخطيب - أحمد عنان - حاجر كومير
10. الشيخ/ يوسف عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - نور الإسلام - حاجر كومير
4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل):
1. الشيخ / محمود محمد توفيق - مدير المتابعة - حسين حسن سالم- طهنا الجبل
2. الشيخ / بدران فتحي رياض - مدير إدارة - الهداية- طهنا الجبل
3. الشيخ / منتصر حسن رضوان - مفتش دعوة - التقوى والايمان- طهنا الجبل
4. الشيخ / مصطفى محمد محمود - مفتش دعوة - السلام- طهنا الجبل
5. الشيخ / أحمد ربيع محمد سيد - مفتش دعوة - الإيمان- طهنا الجبل
6. الشيخ / صلاح رجب أحمد - مفتش دعوة - الفتح- طهنا الجبل
7. الشيخ / شعبان أحمد إبراهيم - مفتش دعوة - المصطفى- طهنا الجبل
8. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان - إمام وخطيب - الهدى- طهنا الجبل
9. الشيخ / إبراهيم أحمد جارحي - إمام وخطيب - الحاج سلمان- طهنا الجبل
10. الشيخ / جمال عبد السميع أحمد - إمام وخطيب - سالم خليل- طهنا الجبل
5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير):
1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب - مدير المديرية - النصر - أبو المطامير
2. الشيخ / محمد رجب خليفة - وكيل المديرية - الإصلاح الزراعي- أبو المطامير
3. الشيخ/يحيى عبد العاطي السيد - مسئول الإرشاد الديني - الناصر - أبو المطامير
4. الشيخ/ محمد عادل الملاح - إمام وخطيب - الثانوي العام - أبو المطامير
5. الشيخ/ محمد عصام الطباخ - إمام وخطيب - النصر البحري - أبو المطامير
6. الشيخ/ أحمد عوض عبدالجواد أبو رحمة - إمام وخطيب - السلام نوار - أبو المطامير
7. الشيخ/ عمرو محمد عبد المنطلب - إمام وخطيب - يوسف قباء - السمكري
8. الشيخ/أحمد عرابي علي - إمام وخطيب - الرحمة - عاشور
9. الشيخ/ وليد اسماعيل علي بصل - إمام وخطيب - عبدالرحمن بن عوف -سوق الجملة
10. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود عبدالله - إمام وخطيب - الرحمن - السوق القديم
11. الشيخ/ علاء عبدالحليم دسوقي الحميري - إمام وخطيب - الشرقي - أبو المطامير
12. الشيخ/علاء رجب الديب - إمام وخطيب - عثمان القبلي - عزبة عثمان
13. الشيخ/ رمضان عطيه ضيف ماضي - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - بجوار الإرشاد الزراعي
14. الشيخ/ عبدالقادر عبد الكريم خضر - إمام وخطيب - الزراعة - أبو المطامير
15. الشيخ/ محمد رجب عرقوب - إمام وخطيب - الهدى - بجوار السكة الحديد
16. الشيخ/ عيد رجب إدريس إسماعيل - إمام وخطيب - الرضوان - الموقف
6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب):
1. د/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار - مدير المديرية - أبو بكر الصديق – بياض العرب
2. الشيخ/ علي دياب عبد الله - مدير الإدارة - الكريم - بياض العرب
3. الشيخ/ عماد أحمد حسن - مفتش دعوة - العمدة - بياض العرب
4. الشيخ/ مبروك مختار محمد - مفتش دعوة - الطاهر - بياض العرب
5. الشيخ/ هاني حمادة عبد العزيز - إمام وخطيب - على بن أبى طالب - بياض العرب
6. الشيخ/ كمال جمعة طلب - إمام وخطيب - الكحلاوي - بياض العرب
7. الشيخ/ عمر صابر عبد الله - إمام وخطيب - نور الإسلام - بياض العرب
8. الشيخ/ عبد المنعم هيبة عبد المنعم - إمام وخطيب - الغفران - بياض العرب
9. الشيخ/ أحمد صابر أبو العلا - إمام وخطيب - الرحمة - بياض العرب
10. الشيخ/ حسام صلاح رياض - إمام وخطيب - الروضة – بياض العرب
11. الشيخ/ محمد علي عبد الجواد - إمام وخطيب - فجر الإسلام - بياض العرب
7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ):
1. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير المديرية - الأمين – قرية الفتح
2. الشيخ/ عبد الرؤوف عقبة صالح - إمام وخطيب - الفتح – قرية الفتح
3. الشيخ/ محمد حسني السيد علي - إمام وخطيب - الفرقان – قرية الفتح
4. الشيخ/ راجي أحمد عبد الفتاح - إمام وخطيب - المهاجرون – قرية الفتح
5. الشيخ/ السعيد عبد الله محمد عبد الله - إمام وخطيب - السلام عساكره – مشروع ناصر
6. الشيخ/ عبد الرحمن محمود أحمد - إمام وخطيب - الرضوان – مشروع ناصر
7. الشيخ/ جمعة فتحي السيد العزوني - إمام وخطيب - حجاج عمر – مشروع ناصر
8. الشيخ/ محمد محمد عبد الحي أبو حرب - إمام وخطيب - أبو عراقي – مشروع ناصر
9. الشيخ/ سامح محمد متولي عبد العاطي - إمام وخطيب - العصفوري – مشروع ناصر
10. الشيخ / أحمد أحمد السيد إبراهيم - إمام وخطيب - زيدان سند – مشروع ناصر
8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم):
1. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير المديرية - الهدايا - الغنايم
2. الشيخ/ مختار عيسى دياب - وكيل المديرية - المدينة المنورة – الغنايم
3. الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود - مدير الدعوة - الفردوس – الغنايم
4. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمود - مدير إدارة الإدارات - الشرطة – الغنايم
5. الشيخ/ ناصر محمد السيد علي - مدير المتابعة - الصوفية – الغنايم
6. الشيخ/ أسامة عبد الفتاح محمد - مسئول شئون القرآن الكريم - الدار الأخرة – الغنايم
7. الشيخ/ عبد الرحمن محمود كامل - مفتش متابعة - الوحدة الصحية – الغنايم
8. الشيخ/ هاشم حسين جاد الله - مفتش دعوة - الشهيد جمال – الغنايم
9. الشيخ/ حسن متولي عبد الرحمن - مفتش دعوة - النصيرات – الغنايم
10. الشيخ/ علي حسن أحمد حسن - إمام وخطيب - الشهيد كمال – الغنايم
11. الشيخ/ جمعة سليم عبد الفتاح - مفتش متابعة - التوحيد – الغنايم
12. الشيخ/ أحمد إبراهيم أحمد فتحي - مفتش متابعة - الغوانم – الغنايم
13. الشيخ/ محمد محمود شحاته - مفتش متابعة - البشرة – الغنايم
14. الشيخ/ أحمد إبراهيم حسن - إمام وخطيب - العواشر – الغنايم
15. الشيخ/ حسن أحمد علي - مفتش متابعة - أولاد شحاته - الغنايم
9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات):
1. الشيخ / حسن عبد البصير عرفه - مدير المديرية - الكبير قرية 24
2. الشيخ / سليمان حسين مطاوع - مدير الإدارة - القرية 22
3. الشيخ/ رشدان دردير محمد - مفتش دعوة - القرية 23
4. الشيخ/ هاني محمد فتح الله الجمل - مفتش دعوة - سلامة حجازي
5. الشيخ/ عبد الهادي رجب عبد الهادي - إمام وخطيب - الزهور
6. الشيخ / ربيع زيدان محمد - إمام وخطيب - الكبير قرية 28
7. الشيخ / محمود عبد الحميد مصطفى - إمام وخطيب - القرية 29
8. الشيخ/ عبد النبي موسى زلط - إمام وخطيب - القرية 25
9. الشيخ/ أحمد مصطفى بكرية - إمام وخطيب - سيد درويش
10. الشيخ/ صادق عبد المحسن صادق - إمام وخطيب - الرحمن 27
11. الشيخ/ فايد المرسي فايد - إمام وخطيب - التوحيد 27
12. الشيخ/ محمد صبحي فوزي - إمام وخطيب - قرية 26
13. الشيخ / عبد الرسول عبد الحفيظ - إمام وخطيب - التوبة 27
14. الشيخ/ إيهاب أحمد محمد البهيني - إمام وخطيب - الكبير 27
15. الشيخ / السعيد رجب محمود شحته - إمام وخطيب - لسيكاوي 27
16. الشيخ/ رجب شوقي رجب - إمام وخطيب - التوحيد – الحمامات
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري):
1. الشيخ / عطا محمد بسيوني - مدير المديرية - الكبير – مطوبس
2. د / عبد القادر عبد الله سليم - مدير الدعوة - سيدي عبد الوهاب – مطوبس
3. الشيخ/ ياسر شعبان خطاب الغول - مدير إدارة الإدارات - علي عامر – مطوبس
4. الشيخ/ محمد وفيق شتا - مدير إدارة مطوبس قبلي - التوبة – المرحومي
5. الشيخ/ سعد علي أحمد مطاوع - مدير إدارة مطوبس بحري - سيدي غزال – مطوبس
6. الشيخ / عمر عباس السيد - إمام وخطيب - أبو بكر الصديق – شاهين
7. الشيخ / محمود سعد نبيه سعد الدين - إمام وخطيب - الرحمن – عزبة الملح
8. الشيخ/ أحمد سالم سليمان مصطفى - إمام وخطيب - الشاعر – بها
9. الشيخ/ سعيد محمد بركات - إمام وخطيب - المرشدي – منية المرشد
10. الشيخ/ أحمد أبو الفتوح الأشعل - إمام وخطيب - الكبير – القنى
11. الشيخ/ أحمد صلاح الدين القلشاني - إمام وخطيب - الغربي – عزبة عمرو
12. الشيخ/ محمد عزب حامد عزب - إمام وخطيب - السادة الشهوية - ببرنبال
13. الشيخ / أحمد أحمد علي سلطان - إمام وخطيب - السلام – ببرنبال
14. الشيخ/ محمد عبد المنعم شهيب - إمام وخطيب - القشاشي – بها
15. الشيخ / فتحي دياب محمد دياب - إمام وخطيب - التقوى – الجزيرة الخضراء
16. الشيخ/ أحمد محمد علي نعمة الله - إمام وخطيب - العتيق – برج مغيزل
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