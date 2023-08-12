انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق مخزن شركة للصناعات الغذائية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب فى مخزن تابع لشركة للصناعات الغذائية بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز كرداسة، لحصر التلفيات وكشف أسباب الحادث.

حريق مخزن شركة فى كرداسة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن شركة للصناعات الغذائية بالكيلو 26 طريق إسكندرية الصحراوي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

Advertisements

حريق داخل مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق

وفى سياق آخر، نشب حريق داخل مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بشارع الحرية بمنطقة بشتيل وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يستخدم فى جمع مخلفات الكرتون أسفل عقار مكون من 7 طوابق.

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات تابعة للحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.