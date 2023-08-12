تعيين ريمان النادي مديرًا عامًا للعلاقات الثقافية بجامعة قناة السويس

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتعيين ريمان علي عبد الحفيظ النادي في وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية بجامعة قناة السويس.

مراسم تسليم القرار

ومن جانبه كان قد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس " ريمان النادي " لتسليمها القرار، مُتمنيًا لها التوفيق والسداد.

نبذة عن مدير العلاقات الثقافية بجامعة قناة السويس

يُذكر أن " ريمان النادي " بدأت تدرجها الوظيفي بالعلاقات الثقافية إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية ثم انتقلت إلى إدارة البعثات والمنح والإجازات الدراسية ؛ لتعيين بها رئيس قسم البعثات الخارجية والداخلية، ثم رئيس قسم الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، إلى أن كُلفت بالعمل مدير إدارة البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما تم تكليفها بالعمل نائب مدير إدارة العلاقات الثقافي في 7ديسمبر حتى تاريخ صدور قرار التعيين مدير عام للإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

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كما حصلت على درجة الماجستير المهني بتقدير عام ممتاز برسالة حول " أثر تطبيق إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفي على تحقيق الإبداع الإداري وسجلت لدرجة الدكتورة برسالة بعنوان " التسويق الالكتروني ودوره في تطوير جودة الخدمات الجامعية دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات الحكومية.



و في سياق متصل كان قد أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتعيين الدكتورة هيام لطفي مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة قناة السويس.

الدكتور ناصر مندور يسلمها القرار

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة هيام لطفي لتسليمها القرار متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في المهمة الموكله إليها.

السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفي

جدير بالذكر أن الدكتورة هيام لطفي تعمل بالمكتب الفني لرئيس الجامعة من 1998 حتى 2007 ثم مديرة للمكتب الفني من 2007 حتى تاريخه.



وتشمل السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفى حصولها على درجة الماجستير فـــــي إدارة الأعمـــــال مــــــن كلية التجــــــارة بالإســــــماعيلية عام 2017 برســــــالة تحمل عنوان "استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية ودورها في تعظيم جودة التعليم الجامعي" (دراسة ميدانية بين الجامعات المصرية) يليها دكتوراه الفلسفة في إدارة الاعمال مـــــــــن كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2021م برســـــالة بعنوان "اثر اليقظة الاستراتيجية على تحقيق التنمية الإدارية المستدامة" (دراســـــة ميدانية).





كما اجتازت مجموعة متميزة من الدورات التدريبية آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وهى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم " أ" والدورة التثقيفية لإدارة الأزمات رقم "أ" والدورة التثقيفية لصناع القرار رقم "أ".

