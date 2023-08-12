ليفربول ضد تشيلسي، رقم خاص ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد تشيلسي، يتصدر محمد صلاح جناح ليفربول قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي غدا الأحد في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الجديد.

ويتواجد محمد صلاح في المرتبة الأولي برصيد 8 أهداف في 6 مواسم متتالية، وذلك منذ موسمه الأول 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2022-2023.

محمد صلاح يحرز 8 أهداف في افتتاح الدوري

وأحرز محمد صلاح 8 أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي عبر تاريخه وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وفرانك لامبارد هداف تشيلسي التاريخي ولاعب مانشستر سيتي السابق، وآلان شيرار هداف البريميرليج التاريخي ولاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق.

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رقم خاص يننتظر محمد صلاح أمام تشيلسي

وحال أحرز محمد صلاح هدفا ضد تشيلسي سينفرد برصيد 9 أهداف بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويعزز رقمه كاكثر الاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالية في المسابقة بواقع 7 مواسم.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية

ورد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

وكتبت صفحة تابعة لليفربول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلًا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.