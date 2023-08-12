السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط مستودع تصرف فى 3549 أسطوانة غاز لبيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة (صور)

حملات رقابية بمحافظة
حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات مكبرة بكوم حمادة، وأسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع  - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

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حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

 

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو


وبحملات مماثلة تم ضبط 3 أطنان سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و38 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 23 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،و  20 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

 

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حملات تموينية البحيرة مستودع غاز كوم حمادة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين بالبحيرة

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