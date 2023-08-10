تعرف على أجر الفنان عمرو دياب بحفل بالساحل الشمالي

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي غدا الجمعة 11 أغسطس.

وكشف مصدر مقرب من الهضبة أنه تقاضي أجر 12 مليون جنيه نظير أحياء ذلك الحفل، هذا بجانب تجهيزات المسرح والألعاب النارية والإضاءة وغيرها

وأضاف المصدر أن حفل الهضبة تتجاوز ميزانيته ال20 مليون جنيه.

و طرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر التي جاءت كالتالي:

600 جنيه للتذكرة العادية و1200 جنيه للتذكرة المميزة و80000 ألف جنيه للتذاكرة الـ vip والتي تشمل طاولة تكفي عشرة أشخاص بجانب العشاء

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وحددت الجهة المنظمة شرط وحيد للحفل وهو ممنوع دخول الأشخاص أقل من 12 عاما.

ومؤخرا، طرح عمرو دياب برومو أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "والله أبدا"، ونال البرومو إعجاب الجمهور خاصة وأنه عبارة عن مقطوعة موسيقيه من الأغنية مغلفة بلمسة غموض وتشويق.

عمرو دياب وداليدا خليل

من جانب آخر كشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب أن اللبنانية داليدا خليل قد استغلت صورتها التي التقطتها مع الهضبة.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أية علاقة بينهما، وكل ما في الأمر أن الهضبة كان يتواجد على أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، وتصادف وجود داليدا وبعض أصدقائها، فجلسوا مع الهضبة والتقطوا تلك الصور.

ومن جانبها قالت داليدا خليل: "القبلة كانت عفوية ؛ قولتله بوسني فباسني وكان كل ذلك دون ترتيب".

وتابعت: "كنت في المشروع الخاص به في الساحل الشمالي، وعندنا علمت أنه موجود سعدت للغاية والتقينا الصور".

الغريب في الأمر أن تصريحات داليدا خليل جاءت بعد الجدل الذي أثير حول الصورة.

تصدّرت الفنانة داليدا خليل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ما نشرت صورًا لها ظهرت فيها مع الهضبة عمرو دياب وهو يقبلها، وتصدرت الصور التريند وصارت حديث السوشيال ميديا.

وتعتمد الفنانة داليدا خليل على إطلالات جديدة والتي تنال رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن جمالها الطبيعي والابتعاد عن إجراء عمليات تجميلية.

وتتميز الفنانة داليدا خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة داليدا خليل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان مرتبطا بالفنانة دينا الشربيني ولكنه انفصل عنها منذ شهور بعد قصة حب استمرت لسنوات.