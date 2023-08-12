كرة اليد، هتلر يتراجع عن الاستقالة ويقود الزمالك في البطولة العربية

كرة اليد، تراجع أحمد رمضان هتلر عن استقالته من منصب المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في السعودية.

تراجع هتلر عن استقالته من الزمالك

وكان هتلر قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لنادي الزمالك، قبل أن يقرر التراجع بعد تدخل عدد من لاعبي ومسئولي الفريق.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

Advertisements

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.

الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية

وكان نادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية بسبب الضائقة المالية وعدم وجود أموال لحجز تذاكر الطيران إلى السعودية ومصاريف الإقامة، بالإضافة لعدم سداد مديونيات الفريق لدى الاتحاد المصري لكرة اليد.

كما أن هناك أزمة أخرى وهي أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم 27 يوليو الماضي بمنع فريق اليد من المشاركة في أي بطولة خارجية بموسم 2023 / 2024، إلا في حالة سداد مستحقات ماثيو جارلدا مدرب فريق كرة اليد السابق بالزمالك قبل يوم الخميس المقبل.

مسئولو الزمالك يسعون لحل مشاكل الفريق

ووفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك أن منذ إرسال اتحاد اليد الخطاب التالي لنادي الزمالك، لم يقم مسئولي الأبيض بسداد مستحقات ماثيو جارلدا بسبب الأزمة المالية.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، أخطر أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضى بإنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي وحمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي جلسة مع مسؤولي اتحاد كرة اليد لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.