اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد يشارك بمعسكر الجمهورية الجديدة بجامعة المنصورة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد، بمعسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة، بحضور كوكبة من قيادات قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة ومشاركة عدد من السياسين ونواب البرلمان، برعاية الدكتوى عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وباشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وبدعوة من جامعة المنصورة.



صرح بذلك الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقال إن إتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد شارك بوفد مكون من ٥ طلاب فى معسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بجمصة.

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وأضاف أن المعسكر تضمن ندوات وحلقات نقاشية عن التطورات التى تشهدها الدولة المصرية وكذلك عن رؤية مصر المستقبلية 2030،بالاضافة الى ندوات عن ادارة المعسكرات والانشطة الطلابية وموضوعات تخص الشباب الجامعى.

هذا وقد أعرب وفد جامعة الوادى الجدبد المشارك فى معسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم وشكرهم لقيادات الجامعة على دعم الانشطة الجامعية فى كافة اشكالها.

وفى ختام المعسكر تم إهداء الدروع والهديا التذكارية للوفود المشاركة.

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