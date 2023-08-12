السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في الهرم

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

مصرع طفل بالهرم

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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سقوط طفل من الطابق الخامس بالهرم

وبسؤال أسرته، قالوا إنه سقط من الطابق الخامس أثناء تواجده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو فى الشرفه اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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