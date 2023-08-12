السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

سعر الذهب محليا،
سعر الذهب محليا، فيتو

شهد سوق الذهب محليا ارتفاعا فى أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت  أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق المحلية، وترصد " فيتو " لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصرى على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم السبت 12/8/2023.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

 

سبائك الذهب، فيتو 

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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مؤشر الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب اليوم السبت محليا 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2628.5 جنيه للشراء و2651.5 جنيه للبيع. 

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 2300 جنيه للشراء و2320 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلي 1971.5 جنيه للشراء و1988.5 جنيه للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المحلي 1533.25 جنيه للشراء و1546.75 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه للشراء و18560 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 1945 دولارا أمريكيا.

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ؟

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قررت سابقا في اجتماعها الخميس الماضي  الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

 

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