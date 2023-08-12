النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد صديقه بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص قتل علي يد صديقه طعنا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر، لمعرفة سبب الوفاة وكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

مقتل شخص في مشاجرة بأكتوبر

وكان قسم شرطة أكتوبر تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة نافذة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل طالب بعين شمس

وفى سياق آخر لقى طالب مصرعه على يد عاطل فى منطقة عين شمس انتقاما من والدة المجني عليه لسبه وقذفه، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتول بطعنة سكين فى الصدر.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقة بين المتهم ووالدة المجني عليه قامت فيها السيدة بسبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.