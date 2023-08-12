السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

كيف يتعامل القانون مع حالات التراجع عن الوصية بعد إقرارها

تعامل القانون مع
تعامل القانون مع حالات التراجع عن الوصية، فيتو

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى جواز الرجوع في الوصية بعد إقرارها، من الناحية الشرعية ‏والقانونية، إذ أحيانا يتخذ المرء قرارات مفاجئة في لحظات ما، ويضطر لمراجعة نفسه فيما يخرج من ‏ذمته تقرباَ لله. ‏

 

الرأي الشرعي في التراجع عن الوصايا


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وتتيح الشريعة للموصىّ الرجوع فى الوصية، إذ أنها تعتبر عقد غير ملزم على حد قول جمهور ‏الفقهاء، لذلك أجاز الشرع للموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته سواء كلها أو بعضها، كما يتفق ‏جمهور الفقهاء علي أن الرجوع عن الوصية يكون عادة بالفعل والقول الصريح أو بكل تصرف يدل علي ‏الرجوع أو ينبيء عنه. ‏

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خلافات الفقهاء في التراجع عن الوصية 


وهناك نقاط محل اختلاف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتبارها عودة عن الوصية، إذ ‏ذهب فقهاء الأحناف إلى أحقية الموصي الرجوع عن الوصية، حتى في حال قبول الموصي له، وللرجوع ‏بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل في: ‏

 

‏1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.‏

‏2-رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء ‏علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.‏

‏3 -هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من ‏العنب ثم يبس حتى صار زبيبًا

ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعًا عن الوصية، حيث يعتبرون ‏الرجوع كل ما كان بالقول الدلالى أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.‏

أما المالكية فالأمر بالنسبة لها مختلف، إذ أن هناك أساسان للرجوع عن الوصية في المذهب المالكي، ‏الأول هو أن الرجوع في العطايا بهذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في ‏الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.‏

والثاني أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعًا إلا ما ينصب بجوهر الموصي به ‏وحقيقته أو يعتبر استهلاكًا له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.‏

 

رأي القانون في التراجع عن الوصية ‏


يتفق القانون الوضعي مع ما ذهب إليه الفقهاء بدء من جواز الرجوع في الوصية، لاسيمًا أنها عقد غير ‏لازم، ونصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي: “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو ‏بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعًا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع ‏عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.‏

 

وتنص المادة 19 من ذات القانون على: “لا يعتبر رجوعًا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين ‏الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة ‏لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية. ‏

 

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الوصية الوصايا الشريعة جمهور الفقهاء الرأي الشرعي

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