كيف يتعامل القانون مع حالات التراجع عن الوصية بعد إقرارها

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى جواز الرجوع في الوصية بعد إقرارها، من الناحية الشرعية ‏والقانونية، إذ أحيانا يتخذ المرء قرارات مفاجئة في لحظات ما، ويضطر لمراجعة نفسه فيما يخرج من ‏ذمته تقرباَ لله. ‏

الرأي الشرعي في التراجع عن الوصايا



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وتتيح الشريعة للموصىّ الرجوع فى الوصية، إذ أنها تعتبر عقد غير ملزم على حد قول جمهور ‏الفقهاء، لذلك أجاز الشرع للموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته سواء كلها أو بعضها، كما يتفق ‏جمهور الفقهاء علي أن الرجوع عن الوصية يكون عادة بالفعل والقول الصريح أو بكل تصرف يدل علي ‏الرجوع أو ينبيء عنه. ‏

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خلافات الفقهاء في التراجع عن الوصية

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وهناك نقاط محل اختلاف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتبارها عودة عن الوصية، إذ ‏ذهب فقهاء الأحناف إلى أحقية الموصي الرجوع عن الوصية، حتى في حال قبول الموصي له، وللرجوع ‏بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل في: ‏

‏1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.‏

‏2-رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء ‏علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.‏

‏3 -هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من ‏العنب ثم يبس حتى صار زبيبًا

ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعًا عن الوصية، حيث يعتبرون ‏الرجوع كل ما كان بالقول الدلالى أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.‏

أما المالكية فالأمر بالنسبة لها مختلف، إذ أن هناك أساسان للرجوع عن الوصية في المذهب المالكي، ‏الأول هو أن الرجوع في العطايا بهذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في ‏الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.‏

والثاني أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعًا إلا ما ينصب بجوهر الموصي به ‏وحقيقته أو يعتبر استهلاكًا له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.‏

رأي القانون في التراجع عن الوصية ‏



يتفق القانون الوضعي مع ما ذهب إليه الفقهاء بدء من جواز الرجوع في الوصية، لاسيمًا أنها عقد غير ‏لازم، ونصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي: “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو ‏بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعًا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع ‏عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.‏

وتنص المادة 19 من ذات القانون على: “لا يعتبر رجوعًا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين ‏الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة ‏لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية. ‏