السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

العثور على جثة سيدة عليها آثار خنق حول الرقبة بالعريش

مستشفى العريش العام،
مستشفى العريش العام، فيتو

عثر أهالي مدينة العريش على جثة سيدة داخل شقتها عليها  آثار خنق بالرقبة عن طريق حبل حول الرقبة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم. 

واستقبلت مستشفى العريش جثة " آ ع ال ك" 18 عاما مقيمة بحي كرم أبو نجيلة بمدينة العريش عليها أثار خمق حول الرقبة عن طريق حبل ملفوف حول الرقبة وتم ايداعها داخل مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية. 

وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات في الواقعه وسؤال شهود العيان وجيران المتوفية في مدينة العريش.

Advertisements

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

txt

برنامج تدريبي علي ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

txt

البيئة: تدريب مشترك بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء ومحمية العقبة بالأردن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور شوقى علام الانتحار مخالف للأديان الاجهزة المعنية دار الإفتاء المصرية مستشفى العريش مستشفى العريش العام مدينة العريش

مواد متعلقة

العثور على جثة لمجهول داخل حديقة في الإسماعيلية

انتشال جثة غريق جديد من شاطئ كناري بالعجمي

تشريح جثة عامل قتلته زوجته بأوسيم

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

القندوسي يقترب من سيراميكا وخطوة من الأهلي لإتمام الصفقة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

المزيد
الجريدة الرسمية