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اقتصاد

ارتفاع جديد بمؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت 12-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت ، ترصد “ فيتو ” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، ويمكن القول إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%  .

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اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

( يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات ) 
 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني  :  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري:  1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي:  0.74  دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية:  0.093  دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني:  1.27  دولار أمريكي.

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا السبت 

 وارتفع مؤشر الدولار اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، حيث شهد المؤشر تحركا من 102.45 نقطة إلى 102.85 نقطة  ، كما تأتى نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

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