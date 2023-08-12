السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون يبدأ اليوم تدريباته استعدادا للموسم الجديد

المقاولون،فيتو
المقاولون،فيتو

المقاولون، يخوض فريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب اليوم السبت  في تمام الساعة الثالثة عصرا، مرانه الأول بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد.

الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب بدأ الأسبوع الماضي في إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين.

وكان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب استقر على قائمة تضم ٢٢ لاعبا للتسجيل كقائمة أولى حسب المواعيد التي حددها اتحاد الكرة.

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كما استقر الجهاز الفني على تصعيد أربع ناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

وتضم قائمة المقاولون، محمود أبو السعود وأحمد عربي ومحمد سالم وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد شيمي ويوسف الجوهري وأحمد عيد تمساح ومحمد شوقي غريب وعمر فتحي سافيولا وأحمد علاء الدين ولؤي وائل ويوسف مجدي وفاروق نور الدين وأمادو نياص وجوزيف أوشايا وجون أوكلي ومحمد هاني تريكا ومحمد سيحا والحبيب أحمد حسن وأحمد أبو عجيلة، بالإضافة إلى تصعيد رباعي تحت السن عمر فايد ويوسف حمدي مواليد 2003 ومهند أحمد مواليد 2005 ومحمد عبد الناصر مواليد 2006.


وكان فريق المقاولون العرب قد انهي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد ٤٤ نقطة ويأمل الجهاز الفني في تحسين ترتيب الفريق في الجدول ضمن مشروع بناء فريق يضم مزيج من الشباب وأصحاب الخبرة من أجل المنافسة على احتلال المراكز المتقدمة وضخ لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية.

شوقي غريب


وكانت الفترة الماضية قد شهدت اجتماعات للكابتن شوقي غريب مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور التي تخص الفريق واللاعبين ومتطلبات الفريق للموسم القادم.

وقاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ذئاب الجبل رسميا في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية أغسطس 2022.

وقاد شوقي غريب المقاولون فعليا في 5 مباريات في نهاية الموسم الماضي 2021-2022 ونجح في الإبقاء على المقاولون في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

 

مشوار المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري 

وبصفة عامة قاد شوقي غريب المقاولون في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 18 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفا ودخل مرماهم 34 هدفا

 

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2021-2022

1- المقاولون ضد الجونة 0-0 "الجولة الـ 30

2- مصر المقاصة ضد المقاولون 0-3

3- المقاولون ضد فاركو 2-0

4- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-1

5- المقاولون ضد المصري 2-1.

 

مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023

وخاض المقاولون 34 مباراة في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 35 هدفا ودخل مرماهم 33 هدفا، وجمع ذئاب الجبل 44 نقطة لينهي مشواره بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023.

 

مباريات المقاولون موسم 2022-2023 في الدوري المصري

1- المقاولون ضد غزل المحلة  1-1

2- فيوتشر ضد المقاولون 0-0

3- المقاولون ضد فاركو 0-0

4- المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا 2-1

5- بيراميدز ضد المقاولون 2-0

6- سموحة ضد المقاولون 0-0

7- المقاولون ضد إنبي 3-2

8- المصري ضد المقاولون 2-2

9- المقاولون ضد الزمالك 0-0

10- البنك الأهلي ضد المقاولون 2-1

11- المقاولون ضد حرس الحدود 3-2

12- طلائع الجيش ضد المقاولون 1-2

13- الإسماعيلي ضد المقاولون 1-3

14- المقاولون ضد أسوان 1-0

15- الداخلية ضد المقاولون 1-2

16- المقاولون ضد الاتحاد السكندري 0-0

17- الاهلي ضد المقاولون 2-1

18- غزل المحلة ضد المقاولون 0-3

19- المقاولون ضد فيوتشر 0-0

20- فاركو ضد المقاولون 2-1

21- المقاولون ضد سموحة 0-1

22- سيراميكا ضد المقاولون 0-0

23-المقاولون ضد بيراميدز 0-0

24- إنبي ضد المقاولون 2-1

25- المقاولون ضد المصري 0-0

26- الزمالك ضد المقاولون 2-2

27- المقاولون ضد البنك الأهلي 1-1

28- حرس الحدود ضد المقاولون 0-2

29- المقاولون ضد طلائع الجيش 0-0

30- المقاولون ضد الاسماعيلي 2-2

31- أسوان ضد المقاولون 1-1

32- المقاولون ضد الداخلية 0-1

33- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-0

34- المقاولون ضد الأهلي 1-4

22 لاعبا في قائمة المقاولون العرب الأولى استعدادا للموسم الجديد

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