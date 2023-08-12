ختام برنامج تدريب مجاني على مهنة كهرباء تركيبات بالوحدة المتنقلة بالإسكندرية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية المجانية لدفعة جديدة من الشباب من الجنسين علي مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45.

مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا،ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على تأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق احدث اساليب التدريب.

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مديرية العمل بالأسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة، انتهاء برنامج التدريب المهني وتخرج شباب مدربين ومؤهلين لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بمنطقة 45 وعددهم 10 متدربين، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب التي وصلت 60 ساعة تدريبية لمدة 15 يومًا، ومنوهًا إلى أن المديرية حريصة علي توفير فرص عمل مناسبة للراغبين داخل المنشآت الصناعية بالمحافظة، أو مساعدتهم في بدء مشروع صغير بالتنسيق مع الجهات المعنية..

التدريب المهني بالوزارة

وأضاف وكيل المديرية أن جميع الدورات التدريبية المقدمة من وزارة العمل مجانية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، ومؤكدًا انه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التقديم لإدارة التدريب المهني بالمديرية، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية وصورة المؤهل الدراسي.