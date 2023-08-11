الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالوادى الجديد

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو


نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات بمقر مشروع أبو طرطور.

السلامة والصحة المهنية

وذلك بحضور عدد (76) عاملا من العاملين بتلك الشركات، تحت عنوان "سلامتك تهمنا لتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهتها " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئات العمل بين العاملين بمنشآت المحافظات، للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل لتوفير مناخ عمل آمن..

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد أشار فيه إلى، استكمال مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات للتوعية داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة، واستعرضت موضوعات الندوة  أساليب سلامة وتأمين العاملين بتلك الشركات وتأمين بيئة العمل، وكذلك شرح أهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية للحفاظ على سلامة العامل،وعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحي، كما تم الرد على استفسارات وتساؤلات جميع المشاركين حول تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة.

محاور التنمية المستدامة

وأضاف مدير المديرية، ان الندوة تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وبإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، ومنوهًا إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت.

 

 

 

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